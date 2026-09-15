Строительство комплекса по переработке отходов под Челнами оценивается в 5—6 млрд рублей

Ожидается, что комплекс сдадут в 2029 году

Фото: Максим Платонов

Строительство комплекса по переработке отходов в Князевском поселении Тукаевского района Татарстана оценивается в 5—6 млрд рублей. Об этом сообщает Chelny-biz.ru.

Примерную стоимость объекта изданию назвало ООО «Гринта». Напомним, компания уже заказала проект комплекса за 72,6 млн рублей. С его готовностью станет понятна итоговая сумма.

Ожидается, что комплекс сдадут в 2029 году. В стоимость его создания входят цена строительно-монтажных работ и оборудования комплекса (линии сортировки, технологическое оборудование участка компостирования, устройство системы сбора и очистки фильтрата и др.), технологического присоединения.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Важно отметить, что цены на оборудование и логистику со временем неизбежно растут. Окончательная стоимость строительства КПО будет определена после завершения проектных работ и экспертизы сметной документации. Источники финансирования не определены, предполагается комбинированный подход: собственные средства компании, заемный капитал, лизинговые инструменты по программе льготного лизинга на покупку специализированного оборудования и техники (программа АО «Росагролизинг») и другие, — заявили в пресс-службе компании.

Напомним, недавно Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ подтвердило окончательное решение о строительстве комплекса по переработке отходов в Князевском поселении. Он включает сортировку мощностью 250 тыс. тонн в год, компостирование органики на 120 тыс. тонн и полигон для размещения отходов мощностью 300 тыс. тонн ежегодно. Планируемая вместимость полигона — около 6,59 млн тонн.



Галия Гарифуллина