На 1 сентября в Татарстан поступило 69,3 млрд рублей межбюджетных трансфертов

Общая сумма планируемых к поступлению средств в 2026 году составляет 96,2 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

По состоянию на 1 сентября в доход бюджета Татарстана поступили целевые межбюджетные трансферты в общей сумме 69,3 млрд рублей. Средства были выделены из федерального бюджета, сообщили в пресс-службе Минфина республики.

В их числе:

дотации — 220,2 млн рублей;

субсидии — 59,1 млрд рублей;

субвенции — 6,3 млрд рублей;

иные межбюджетные трансферты — 3,3 млрд рублей;

поступления из федеральных фондов — 332,9 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Поступившие федеральные средства являются целевыми и направлены для финансирования расходных позиций в соответствии с целевым назначением, — подчеркнули в сообщении.

Общая сумма планируемых к поступлению средств в бюджет Татарстана в 2026 году составляет 96,2 млрд рублей.

Напомним, Татарстан получит 35,64 млн рублей из федерального бюджета для единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».



Галия Гарифуллина