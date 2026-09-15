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Экономика

На 1 сентября в Татарстан поступило 69,3 млрд рублей межбюджетных трансфертов

15:52, 15.09.2026

Общая сумма планируемых к поступлению средств в 2026 году составляет 96,2 млрд рублей

На 1 сентября в Татарстан поступило 69,3 млрд рублей межбюджетных трансфертов
Фото: Динар Фатыхов

По состоянию на 1 сентября в доход бюджета Татарстана поступили целевые межбюджетные трансферты в общей сумме 69,3 млрд рублей. Средства были выделены из федерального бюджета, сообщили в пресс-службе Минфина республики.

В их числе:

  • дотации — 220,2 млн рублей;
  • субсидии — 59,1 млрд рублей;
  • субвенции — 6,3 млрд рублей;
  • иные межбюджетные трансферты — 3,3 млрд рублей;
  • поступления из федеральных фондов — 332,9 млн рублей.
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Поступившие федеральные средства являются целевыми и направлены для финансирования расходных позиций в соответствии с целевым назначением, — подчеркнули в сообщении.

Общая сумма планируемых к поступлению средств в бюджет Татарстана в 2026 году составляет 96,2 млрд рублей.

Напомним, Татарстан получит 35,64 млн рублей из федерального бюджета для единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Галия Гарифуллина

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ЭкономикаБюджет Татарстан

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