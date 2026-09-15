Управляющий Uniqlo холдинг зарегистрировал товарный знак в России

Заявку компания подала 8 мая этого года из Японии

Фото: Динар Фатыхов

Японский холдинг Fast Retailing Co., управляющий сетью магазинов Uniqlo, зарегистрировал в России свой товарный знак. Об этом пишет ТАСС.

Заявку компания подала 8 мая этого года из Японии. Товарный знак регистрируется по 16 классам международной классификации товаров и услуг . Это гигиенические средства, научные приборы и инструменты, ювелирные изделия и часы, печатные издания, а также одежда, аксессуары и обувь.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, в данные 16 классов входят услуги в сфере недвижимости, обработка материалов, организация и проведение развлекательных мероприятий, а также услуги социальных сетей.

В феврале Fast Retailing Co. зарегистрировал в России четыре товарных знака: AirSense, Perfect Black, Peace for all и Blocktech.

Uniqlo отказался от аренды помещений для всех своих магазинов в России в августе 2023 года. В марте 2022-го компания временно приостановила работу на территории страны, а в октябре начала сокращать сеть.

Галия Гарифуллина