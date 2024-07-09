Началось строительство канатной дороги через реку Казанку

Фото: Максим Платонов

В Казани началось строительство канатной дороги «Аэромост», которая соединит два берега реки Казанки, сообщает РБК «Татарстан».

По словам главы Агентства инвестиционного развития Татарстана Талии Минуллиной, стройка идет уже «полным ходом», и ожидается, что объект будет готов к эксплуатации до 2030 года.

Напомним, проект канатной дороги в Казани презентовали в Миндортрансе Татарстана еще летом 2014 года. С тех пор поменялось многое — от компании, которая реализует проект, до концепции самой дороги. Подробности оживленного спустя почти десятилетие проекта, его новые вдохновители и перспективы — в материале «Реального времени».

В декабре 2023-го исполком столицы Татарстана утвердил проект планировки и межевания территории «Казанская городская канатная дорога «Аэромост». Площадь территории проектирования — 24,5 га, а эксплуатационная длина канатной дороги составит 2 854,86 метра. Между первой и второй станциями расположатся восемь опор канатной дороги, а между станциями «2» и «3» — семь опор. Станцию «1» построят в непосредственной близости к Центральному парку культуру и отдыха имени Горького — между ТРЦ «Корстон» и спортивной базой «Ак Барс». Ее трасса пройдет через общественное пространство и развязку по ул. Вишневского к станции «2», которую возведут на левом берегу Казанки, в непосредственной близости к экстрим-парку «Урам» на ул. Подлужной.