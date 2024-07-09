Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендра Моди на саммит БРИКС в Казани

Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендра Моди на саммит БРИКС в Казани. Мероприятие пройдет осенью, сообщает ТАСС.

— Мы будем рады видеть вас в Казани осенью этого года на саммите БРИКС, — обратился глава государства к индийскому премьеру на переговорах в Москве.

В начале месяца накануне открытия саммита ШОС Владимир Путин пригласил председателя КНР Си Цзиньпина на саммит БРИКС в Казани. Президент выразил надежду, что китайские коллеги примут участие в мероприятии.