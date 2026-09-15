В Татарстане количество выданных автокредитов снизилось на 6,7% за год

В целом по России зафиксирована еще более сильная динамика снижения

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане по итогам августа 2026 года выдали 5,33 тыс. автокредитов. Это на 6,7% меньше, чем фиксировали в аналогичном месяце 2025-го (5,71 тыс.), следует из аналитики НКБИ.

При этом сильнее всего месячные объемы выдач автокредитов среди регионов России упали в Краснодарском (-20,7%) и Ставропольском (-19,1%) краях, Чувашской Республике (-18,7%), Самарской области (-17,0%) и Пермском крае (-13,8%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом же по России данный показатель за год снизился на 6,9%, до 101,9 тыс. автокредитов по итогам августа текущего года. Однако по сравнению с июлем 2026-го августовский результат вырос на 3,7% (в июле 2026 года выдали 97,4 тыс. автокредитов).

— В последние полгода выдача автокредитов стабилизировалась на довольно невысоком уровне — 95—105 тыс. ед. в месяц. Напомним, что в августе 2024 года было выдано в 1,5 раза больше автокредитов (156,0 тыс. ед.), чем в августе 2026 года. Это свидетельствует как о не очень активном спросе на автокредиты из-за высоких процентных ставок и общего роста цен на автомобили, так и о довольно слабом аппетите к риску со стороны банков. Последние сохраняют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, сокращая риски просрочек в дальнейшем. В этой связи потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения, — прокомментировал ситуацию на рынке кредитования директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ранее сообщалось, что Банк России оставил ключевую ставку на уровне 14%.

Никита Егоров