В Татарстане одобрили «Халяльный кешбэк»
ДУМ Татарстана одобрило новый исламский финансовый продукт — «Халяльный кешбэк». Решение о дозволении новой системы Камиль хазрат Самигуллин вручил основателям проекта Halal Card Исламу Ахмедшину и Тимуру Хакимову, сообщает пресс-служба ДУМ республики.
Продукт представляет собой маркетинговую программу по возврату части расходов за покупки, оплаченные банковской картой.
Ознакомившись и изучив представленный пакет документов, ДУМ республики признало продукт дозволенным согласно канонам исламского права. Для полноценного функционирования исламского финансового продукта представитель ДУМ Татарстана назначен в качестве внешнего контролера.
В конце прошлой недели Министерство финансов России выступило за продление сроков проведения эксперимента по исламскому финансированию. Эксперимент, который сейчас проводится в четырех регионах России, может быть продлен еще на два года.
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