Госдума поддержит расширение перечня правонарушений, за которые мигрантов могут выдворить из России

Фото: Максим Платонов

Государственная дума рассмотрит проект закона о расширении перечня правонарушений, за совершение которых мигранты могут быть выдворены из страны. Инициатива исходит от Министерства внутренних дел. Проект предполагает добавление в перечень еще 20 статей КоАП, сообщает председатель Госдумы Вячеслав Володин в своих социальных сетях.

Нарушения, за которые может быть назначено выдворение, касаются общественного порядка и общественной безопасности, в том числе с экстремистскими проявлениями.

В их числе:

неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции или других силовых ведомств;

представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета;

мелкое хулиганство; пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, а также атрибутики или символики экстремистских организаций;

стрельба из оружия в неположенных местах и другие.

По ряду статей нарушителей смогут оперативно (без решения суда) выдворять из страны, если их нахождение в России нежелательно в связи с противоправной активностью.

Вопрос контроля за миграцией имеет приоритетное значение для депутатов Госдумы. Тема регулярно звучит в ходе общения с людьми в избирательных округах, поступает много обращений. Депутаты понимают ее остроту и готовы рассматривать предложения правительства и ведомств, направленные на решение проблем в этой сфере, в кратчайшие сроки.

В середине июня Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о введении миграционного режима высылки для иностранных граждан в случае, если у них нет законных оснований находиться на территории России.