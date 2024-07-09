Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил об открытии двух новых консульств страны в Казани и Екатеринбурге

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил об открытии двух новых консульств страны в Казани и Екатеринбурге. Об этом он рассказал на встрече с индийской общиной в ходе своего визита в Москву, сообщает ТАСС.

— Хочу поделиться с вами еще одной хорошей новостью: мы открываем два новых консульства в России. Это облегчит путешествия и бизнес-сотрудничество, — сказал он.

Вчера Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Встреча прошла в резиденции президента РФ в Ново-Огарево.