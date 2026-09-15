Ротенберг поддержал возможное сотрудничество со школой Загитовой

Академия по фигурному катанию «Красная машина» официально открылась в Москве в воскресенье

Фото: Сергей Козлов

Основатель академии «Красная машина» Роман Ротенберг положительно оценил возможное сотрудничество со школой олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Об этом он заявил РИА «Новости».

Академия по фигурному катанию «Красная машина» официально открылась в Москве в воскресенье. Школа Алины Загитовой в Казани начала работу 30 августа.

— Надо поговорить с Алиной, мы с ней эту тему не обсуждали. Отец Алины работает тренером у нас в академии, а Алина сейчас занимается своей академией в Казани. Любая коллаборация — я только за, — сказал Ротенберг в кулуарах форума «Экспобаскет».

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Напомним, что школа Загитовой заработала на площадке нового центра фигурного катания. Для спортсменов здесь оборудованы тренажерный и разминочный залы, две хореографические студии, кардиозона и профильный зал для совершенствования отдельных элементов выступлений.

Алсу Сабирзанова