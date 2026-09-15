WSJ: в Chevron заявили о наступлении мирового топливного кризиса

По словам главы Chevron, он связан с ситуацией на Ближнем Востоке

Глава одной из крупнейших американских нефтяных компаний Chevron Майк Вирт заявил о наступлении мирового топливного кризиса. По его словам, он связан с ситуацией на Ближнем Востоке, передает The Wall Street Journal (WSJ).

Механизмы, которые могли смягчать риски по цене и поставкам, сегодня в значительной степени исчерпаны, считает Вирт. Резервов, которые имелись в начале конфликта с Ираном, больше нет. Сейчас не стоит ожидать быстрого снижения цен на топливо, утверждает глава компании.

По мнению экспертов, из-за продолжающегося конфликта ситуация рискует выйти из-под контроля. Как пишет WSJ, цены на дизель в США составили рекордные $6,23 за галлон, а цены на бензин выросли до $4,32 за галлон (3,79 литра).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Коммерческие запасы топлива в мире истощались в течение последних шести месяцев, пишет издание. При этом стратегические запасы почти исчерпаны. К тому же Саудовская Аравия после серии атак БПЛА заявила о закрытии нефтепровода «Восток — Запад», который использовался для обхода Ормузского пролива.

Напомним, нефтяные базы, танкеры, трубопроводы сегодня стали приоритетными целями для противника. Под угрозой — практически все проливы, которые используются для транспортировки нефти: как показал кризис в Ормузском проливе, меморандумы не являются гарантией безопасности.

Галия Гарифуллина