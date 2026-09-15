Жирафы для зоопарка вылетят в Казань завтра

Животные полетят в столицу Татарстана грузовым самолетом

Жирафы для зоопарка вылетят в Казань завтра. Об этом в видео, опубликованном на канале Комитета города по туризму, сообщил его глава Александр Шавлиашвили.

— Вот они. Это именно наши жирафы. С ними завтра грузовым самолетом мы вылетаем домой, — сказал он.

Судя по кадрам, речь идет о юных жирафах. Как отметил в ролике Шавлиашвили, они «быстро вырастут».

Напомним, о том, что в казанский зоопарк скоро привезут жирафов, сообщил в этот понедельник мэр города Ильсур Метшин. По его словам, процесс «на финишной прямой».

Галия Гарифуллина