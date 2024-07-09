Казанский футбольный клуб «Сокол», который был выставлен на «Авито», нашел потенциального покупателя
Футбольный клуб «Сокол», который был выставлен на «Авито», нашел потенциального покупателя. Объявление о продаже было удалено из-за начала переговоров с инвестором, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление и.о. главного тренера команды Рустема Сабирзянова.
ФК «Сокол» базируется в Казани и является участником первенства России по футболу среди команд Второй лиги. В сезоне 2022—2023 годов команда выступает в группе 4 подгруппы Б.
Стоит отметить, что о продаже клуба стало известно 6 июля. Стоимость клуба — 5,3 млн рублей. Вместе с клубом покупатель получит экипировку и инвентарь в подарок.
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