Фарит Ханифов: намного дешевле субсидировать такси, нежели «вливать» деньги в работу большого автобуса

Фото: Динар Фатыхов

Искусственный интеллект будет проверять водителей такси и общественного транспорта на их трезвость и соблюдение правил поведения на дороге. Кроме того, таксистов хотят привлечь для разгрузки общественного транспорта. Эти и другие инициативы обсудили на совещании представителей органов власти с участниками рынка автотранспортных перевозок и такси. Подробности — в репортаже «Реального времени».

«В периоды снижения пассажиропотока крупные автобусы могут «возить воздух»

— Нужно констатировать факт, что работа такси на сегодняшний день занимает важную роль в общественных перевозках, — таким заявлением открыл сегодняшнее собрание в Главном управлении ГАИ по РТ министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

Сегодня общественный транспорт в крупных городах республики работает на грани рентабельности. Власти пытаются найти оптимальное решение, которое устроило бы всех участников процесса. Как известно, общественный транспорт в Татарстане очень востребован. Накануне в Казани в силу вступили крупные изменения на 12 автобусных маршрутах — из них 10 в корне изменились, а два и вовсе упразднили за ненадобностью.

Спикеры собрания пришли к общему мнению, что перед ними стоит совместная задача — обеспечить слаженную работу общественного транспорта, а также такси и агрегаторов.



— Мы сотрудничаем с перевозчиками, которые работают по определенным маршрутам в рамках заданных временных рамок. Однако в периоды снижения пассажиропотока крупные автобусы могут «возить воздух», — заявил Фарит Ханифов. — Чтобы избежать этого, мы предлагаем рассмотреть возможность организации работы такси в качестве продолжения работы общественного транспорта в вечернее время, ранним утром и в выходные дни, когда общественный транспорт не справляется с нагрузкой. Такси, как важный элемент общественного транспорта, могло бы помочь нам перевозить пассажиров в те периоды, когда это нерентабельно делать с экономической точки зрения на большом автобусе.

Министр транспорта и дорожного хозяйства дополнил, что было бы намного дешевле субсидировать такси, нежели «вливать» деньги в работу большого автобуса без нагрузки пассажиропотоком. Каким образом это сделать? Вопрос открытый.

И речь тут идет о том, как людям уезжать в отдаленные районы, когда в автобусах остается буквально два-три человека. По словам спикеров собрания, практичнее было бы сделать либо такси, либо небольшие рейсовые автобусы.

Ханифов уточнил, что цель не просто доставить людей в труднодоступные места, а улучшить транспортное сообщение в крупных городах Татарстана.

Министр транспорта и дорожного хозяйства дополнил, что было бы намного дешевле субсидировать такси. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Маршрутные линии в крупных города уже проложены. Суть в том, что в вечернее время начинается неэффективная работа общественного транспорта, — добавил он. — Может, можно как-то сделать специальную карту для жителей города для поездок в позднее время? После 20—21 часа, когда автобусы ходят в меньшем объеме.

На это предложение гендиректор сервиса «Такси Максим» Максим Шушарин заявил, что этот вопрос нужно выносить на отдельное рассмотрение.

— Это большая тема для разговора, предлагаю вам вынести на отдельное совещание, — сказал выступающий. — Потому что сразу же всплывает множество вопросов и нюансов: как правильнее интегрировать и с кем их связывать — с АТП, исполкомом или же другими структурами?

Представитель федерального Минтранса Артем Григорьев в онлайн-формате рассказал о том, что нужно научиться понимать, куда, как, а главное, когда пускать новые маршруты, будь то автобус или такси.

— Сейчас ведется разработка законопроекта о введении нового вида перевозок — «перевозка по запросу». Лейтмотив данного предложения состоит в том, чтобы комбинировать регулярные перевозки наряду с теми, что требуют редкого запроса. Расчет идет на то, что перевозчик может, в зависимости от пункта запроса, обеспечить транспортную доступность для населения. Нужно смотреть на пик загруженности, чтобы понимать, когда правильно пустить дополнительные единицы техники, — пояснил он.

Такси — дело саморазвивающееся

К разговору присоединились руководители крупных российских агрегаторов такси. По их словам, рынок «шашечек» за последние годы просел на 30—40% в зависимости от региона. Всему виной стал вышедший закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси» №580, который во многом усложнил работу «бомбил», если не сказать, искоренил их полностью.

Согласно положению документа, все водители такси теперь обязаны работать либо по договору найма, либо в качестве ИП или самозанятого. Однако есть одно исключение — у самозанятого должен быть договор с одной из служб заказа такси, так как, в отличие от ИП, он не может заниматься перевозками сам по себе. В дополнение к этому добавилась и массивная кипа документов и ограничений: одно из них — стаж вождения водителя должен быть не менее трех лет, плюс обязательное знание расположения всех мест органов местного самоуправления, достопримечательностей, медицинских и образовательных учреждений в населенном пункте, где они планируют работать.

Максим Шушарин — гендиректор сервиса «Такси Максим». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Такси — это единственная отрасль, которая никогда не получала финансовой поддержки, за исключением Москвы. За 20 лет работы по модели агрегации заказов, когда мы объединяем неограниченное количество пользователей и пассажиров через приложение, мы добились того, что наша российская модель стала самой совершенной в мире, — сказал гендиректор сервиса «Такси Максим» Максим Шушарин. — Все агрегаторы развивались самостоятельно. Услуги такси доступны в 75 регионах России. В некоторых городах общественный транспорт неразвит, а транспортное сообщение между ближайшими населенными пунктами отсутствует, поэтому люди пользуются только такси. В регионах, за исключением нескольких крупных городов, услуги такси предоставляют частные лица на своих личных автомобилях.

По его словам, для того чтобы обеспечить транспортную доступность и снизить нагрузку на них, нужно как можно больше упростить доступ «частников на л/а на легальный рынок». Порядка 98% перевозок по России выполняется именно такими людьми. Например, в Кургане перевозка на такси стоит дешевле в 6 раз, чем в Москве, поэтому там невозможно развиваться. Как заметил Шушарин, крупнейшие агрегаторы уже готовы оцифровать даже самые отдаленные части городов, чтобы интегрироваться в систему общественного транспорта.

— Частные перевозчики несут на себе всю нагрузку в этой отрасли. А что мы видим? Например, в Татарстане введены ограничения по цветовой гамме автомобилей, частные перевозчики должны найти пункты медосмотра и техосмотра, а также оформить себе путевой лист. Это просто абсурд. Поэтому люди уходят из этой сферы. С момента вступления в силу закона №580 о такси мы потеряли от 30 до 40% перевозчиков, потому что все боятся карательных санкций. Наибольшая волна уходов пришлась на период, когда в Думу был внесен законопроект о конфискации автомобилей частных перевозчиков, которые занимаются извозом без разрешения. Количество ДТП с участием такси было минимальным — только одна женщина в том году получила травмы во время поездки, — добавил он. — Если мы будем честны и скажем, что регулирование должно быть разным для разных категорий перевозчиков, то ситуация изменится. То, что под силу большому таксопарку, может оказаться непосильным для частного перевозчика. Никто не захочет нести на себе тариф ОСАГО для такси. В Татарстане, например, цена на страховку — одна из самых высоких в стране.



Его речь также поддержал управляющий директор компаний «Ситимобил» и «Таксивичкоф» Дмитрий Коваленко. Он сказал, что нужно популяризировать профессию водителя.

— Если мы не будем допускать водителей, то столкнемся с резким ростом цен на такси. Наши коллеги уже проводили подобный эксперимент, и в результате стоимость такси увеличилась в 12 раз. Из-за этого эксперимент пришлось прекратить, — пояснил Коваленко. — Мы также столкнулись с оттоком водителей. Примерно 30—40% водителей ушли, а многие заказы просто остаются невыполненными. Водители не успевают адаптироваться к требованиям 580-го закона. Кроме того, водители на своих личных автомобилях водят гораздо лучше и безопаснее.

Его речь также поддержал управляющий директор компаний «Ситимобил» и «Таксивичкоф» Дмитрий Коваленко. Он сказал, что нужно популяризировать профессию водителя. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После предоставления столь любопытной статистики врио руководителя ГАИ РТ Айрат Самигуллин сразу же возразил: количество ДТП не то что снизилось — оно, наоборот, выросло.

— Вопросы безопасности на дорогах, безусловно, требуют обсуждения. Я категорически не согласен с приведенными показателями. На данный момент в результате ДТП погибло уже 155 человек. Статистика примерно такая же, как и в прошлом году, без существенных изменений. Однако следует отметить, что по вине водителей такси погибло пять человек, — отметил Самигуллин. — Не совсем понятно, о каких послаблениях может идти речь, учитывая, что мы ежедневно выявляем водителей, не имеющих прав на управление транспортным средством. Вопросы безопасности должны быть приоритетными.

Айрат Самигуллин: «Не совсем понятно, о каких послаблениях может идти речь, учитывая, что мы ежедневно выявляем водителей, не имеющих прав на управление транспортным средством». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Внедрение ИИ в работу парков

В продолжение выступлений предыдущих спикеров генеральный директор компании «Дело Медика» Максим Паляница еще раз подчеркнул важность аспекта безопасности. Он предложил внедрить компьютерные системы в процесс освидетельствования и подготовки водителей перед выездом в рейс.

— На мой взгляд, наиболее важными аспектами являются медосмотры и техосмотры. Но медицинские — первоочередно. У нас есть глобальная проблема — никто не оформляет путевые листы, — пояснил Паляница. — Сейчас водители или рабочие где-то как-то договариваются с медицинским персоналом, и это чревато последствиями. В случае с водителями это опасно для жизни всех пассажиров и участников дорожного движения, а в контексте производства — не только для здоровья человека, но и остановкой работы одного или нескольких цехов. Мы же все прекрасно понимаем, что с компьютером невозможно договориться.

По словам Паляницы, не все агрегаторы смотрят на это с положительной стороны и идут на контакт, поэтому в качестве прототипа они отправили в один автобусный парк Камчатки спецприбор.

— «Заменитель врача» понравился директору автобусного парка, благодаря ему он смог найти тех, кто пытается обойти осмотр, — сказал он. — У многих водителей нашлись утренние «остатки» алкогольного опьянения или же повышенное давление. Многие из них — гипертоники, чаще всего никто не смотрит на повышенное давление и выводят водителей в рейс. А это очень чревато опасными последствиями.

Максим Паляница: «Чаще всего никто не смотрит на повышенное давление и выводят водителей в рейс. А это очень чревато опасными последствиями». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В дополнение к предыдущему выступлению представитель компании Exodrive Юрий Иванов рассказал о своих разработках, основанных на искусственном интеллекте. Он сообщил, что они уже успешно применяют ИИ для анализа стиля вождения человека. По словам Иванова, этот опыт оказался крайне положительным.

— Безусловно, вопрос аварийности очень важен. Мы не можем игнорировать эту проблему. Наше решение основано на использовании искусственного интеллекта (ИИ). С его помощью мы можем анализировать стиль вождения человека и оценивать вероятность того, что он попадет в ДТП, — рассказал Иванов. — Мы применяем этот подход на некоторых автотранспортных предприятиях и уже видим результаты. Например, в московском парке нам удалось снизить аварийность на 44%. В среднем же показатели аварийности снижаются на 25—30%.

Иванов еще раз упомянул то, что ОСАГО с пометкой «такси», действительно, стоит крайне больших денег и не все таксопарки готовы оплачивать такого рода страховку. По этой причине компания работает совместно со страховыми фирмами, что дает некоторые поблажки для агрегаторов.

Юрий Иванов: «За счет минуса от цены таксопарки могут внедрить ИИ в свою работу. Человек не может воздействовать на результат показателей — «подкрутить цифирки» не получится». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По итогам спикеры предложили в пилотном формате внедрить эту технологию.

Как быть с мигрантами?

В заключение дискуссии глава Минтранса Татарстана поднял вопрос использования сил мигрантов. Ханифов спросил у коллег о возможности привлечения не просто мигрантов, а сразу же субподрядчиков. По его словам, запрос состоит в том, чтобы приезжали не просто «имена», а именно люди, которые готовы работать здесь и сейчас.

— Пробовали, делали — не получается, — ответил ему Дмитрий Коваленко. — Привозим, кормим, даем общежития. Самые стойкие держатся месяц. Все остальные работают неделю-две. Привозили отовсюду, инвестировали много денег. Не получается.

Фарит Ханифов предложил привлекать к работе в такси в Татарстане зарубежные таксопарки. По его мнению, это может помочь решить проблему нехватки водителей такси в регионе.



— Без них нам будет еще сложнее, поэтому я предлагаю рассмотреть возможность участия таксопарков из других стран в наших транспортных компаниях, но сначала в тестовом режиме. Таксисты могли бы приезжать уже готовыми предприятиями и заменить временных работников, — предложил Ханифов.

Фарит Ханифов предложил привлекать к работе в такси в Татарстане зарубежные таксопарки. По его мнению, это может помочь решить проблему нехватки водителей такси в регионе. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он также отметил, что в период активного дорожного строительства в Татарстане приезжало белорусское предприятие, с которым были установлены финансовые отношения, а кроме того, улажены бытовые и социальные вопросы.

— Всем было удобно работать, тогда наш рубль менялся на белорусскую валюту, а все бытовые и социальные вопросы решились, — добавил Ханифов.

1 / 20 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов