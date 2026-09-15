Просроченная задолженность населения перед «Татэнерго» составила почти 138 млн рублей

Она снизилась на 23%

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В первом полугодии просроченная задолженность населения перед «Татэнерго» снизилась на 23% и составила 137,9 млн рублей. Об этом сообщили в ходе заседания совета директоров предприятия, которое провел премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Общая дебиторская задолженность за отпущенную тепловую энергию на 1 июля была равна 699,9 млн рублей — это на 27% больше, чем годом ранее. Просроченная дебиторская задолженность составила 182,8 млн рублей — по сравнению с прошлым годом она снизилась на 9,7%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Выручка компании за шесть месяцев достигла 43,4 млрд рублей. Это на 22% выше уровня аналогичного периода прошлого года и на 12% выше утвержденного плана.

Напомним, энергоемкость ВРП Татарстана снизилась на 27% по сравнению с 2007 годом, что позволило республике опередить по этому показателю ряд ведущих экономик мира, включая США и Японию. Вместе с тем рост электропотребления, во многом за счет ЦОДов, и сохраняющийся энергодефицит ограничивают инвестиционную активность в республике.



Галия Гарифуллина