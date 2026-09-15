ЦБ оценил влияние топливного рынка на инфляцию

Прямой вклад ситуации на рынке моторного топлива в инфляцию составляет примерно 0,7–0,8 п.п.

Фото: Дарья Пинегина

Прямой вклад ситуации на рынке моторного топлива в инфляцию составляет примерно 0,7–0,8 процентного пункта. Об этом журналистам на форуме РБК «Капитал маркетс» сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган, передает ТАСС.

— Прямой эффект легко посчитать: нужно взять долю бензина и дизеля в потребительской корзине, посмотреть, насколько выросли цены с начала года, и получить величину в процентных пунктах к инфляции. Сейчас это порядка 0,7–0,8 п.п., — сказал он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ганган напомнил, что на июльском заседании ЦБ оценивал вклад топливного рынка в дополнительный рост годовой инфляции на конец года в 1,5 п.п. Эта цифра включает как прямые эффекты от роста цен на бензин и дизель, так и косвенные и вторичные эффекты.

— Оставшаяся часть из 1,5 п.п. — это величина, которую мы оцениваем как непрямой, вторичный эффект от роста цен на моторное топливо. В октябрьском прогнозе будем переоценивать эту оценку и подтверждать либо изменять, — добавил он.

Ранее сообщалось, что обеспечение безопасной работы нефтеперерабатывающих производств и энергетическое перемирие не решат главную проблему мировых рынков с вывозом российского топлива. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Алсу Сабирзанова