Панамский канал ограничил проход судов
Такое решение приняли в связи с засухой
С 15 сентября ежедневное количество проходов судов в Панамском канале сократили. Администрация приняла такое решение в связи с засухой, передает ТАСС.
Малое количество осадков в регионе повлияло на уровень воды. За последние четыре месяца их объем в бассейне на 34% отставал от исторической нормы. Приток воды в бассейн был на 44% ниже среднего показателя.
С 3 сентября число ежедневных слотов в шлюзах типа Neopanamax сократили до девяти, а в шлюзах Panamax — до 25. С 15 сентября для Panamax лимит снизили до 23. Для сравнения: обычно канал пропускает в среднем 36 судов в сутки, а в начале года в отдельные дни — до 40.
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