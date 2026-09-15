Панамский канал ограничил проход судов

Такое решение приняли в связи с засухой

Фото: Рената Валеева

С 15 сентября ежедневное количество проходов судов в Панамском канале сократили. Администрация приняла такое решение в связи с засухой, передает ТАСС.

Малое количество осадков в регионе повлияло на уровень воды. За последние четыре месяца их объем в бассейне на 34% отставал от исторической нормы. Приток воды в бассейн был на 44% ниже среднего показателя.

С 3 сентября число ежедневных слотов в шлюзах типа Neopanamax сократили до девяти, а в шлюзах Panamax — до 25. С 15 сентября для Panamax лимит снизили до 23. Для сравнения: обычно канал пропускает в среднем 36 судов в сутки, а в начале года в отдельные дни — до 40.