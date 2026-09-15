В России могут разрешить регионам выводить компании с госучастием на IPO
Поправки разрабатывает Минфин
В российское законодательство хотят внести изменения, которые позволят региональным компаниям с долей госучастия выходить на IPO. Поправки разрабатывает Минфин, заявил директор департамента финансовой политики ведомства Алексей Яковлев. Об этом пишет «Ъ».
По словам Яковлева, региональные правительства активно смотрят в сторону вывода компаний, которые находятся в собственности субъектов, на IPO. Они готовы заняться этим в ближайшее время.
На данный момент по закону о приватизации нельзя продавать доли субъектов в компаниях через организованные торги. Изменения должны убрать это ограничение. Их собираются включить в федеральный проект по развитию рынка и направить в Госдуму в осеннюю сессию.
Напомним, к 2030 году предоставление мер господдержки будет полностью переведено с льготных кредитов на механизмы стимулирования привлечения капитала через фондовый рынок.
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