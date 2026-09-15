Агент Шуми Бабаев объяснил лидерство «Нефтехимика» на Востоке КХЛ

Эксперт считает, что нижнекамский клуб обязан досрочно решать задачу по выходу в плей-офф чемпионата в текущем сезоне

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев отреагировал на лидерство «Нефтехимика» в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По его словам, основным фактором прорывных результатов нижнекамской команды является главный тренер Игорь Гришин.

Бабаев считает, что «Нефтехимик» обязан досрочно решать задачу по выходу в плей-офф чемпионата в текущем сезоне.

— Самое главное у «Нефтехимика» — это то, что тренер ведет свою линию и никуда от нее не отступает. Наверное, для плей-офф придется добавить силовой игры, больше выигрывать единоборств. Но текущая тактика приносит результат. Они играют в красивый комбинационный хоккей. Рассчитываю, что Нижнекамск должен спокойно попадать в плей-офф, и если они будут держать эту же игру, все будет хорошо. Там очень хорошие мастера. И вот то, чего не хватает многим командам — отсутствие мастерства на завершении, — все это есть у Нижнекамска. Это тоже очень большой плюс. Все-таки хорошая черта Гришина: он умеет выстроить звенья, он их видит, — сказал Бабаев «Силе спорта».

После четырех сыгранных матчей «Нефтехимик» лидирует в Восточной конференции КХЛ с 7 набранными очками. В активе нижнекамской команды три победы — над «Сочи» (5:1), «Автомобилистом» (3:1) и «Адмиралом» (2:1), а также поражение в овертайме от клуба «Шанхай Дрэгонс» (4:5).

В общей таблице КХЛ впереди «Нефтехимика» располагаются три команды Западной конференции — «Локомотив», «Торпедо» и СКА, набравшие по восемь очков.

Зульфат Шафигуллин