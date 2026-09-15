ТАСС: с десяток стран высказали желание предоставить площадку для переговоров по Украине
«Это и европейская, и азиатская часть, разные континенты», — заявил собеседник издания
С десяток стран высказали желание предоставить площадку для переговоров по Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
— Таких стран уже с десяток. Это и европейская, и азиатская часть, разные континенты. Когда будет понимание, что все стороны готовы к конструктивным решениям, будет объявлено, какая площадка определена. Точно нейтральная, — заявил собеседник издания.
Россия готова к переговорам с Украиной, заявил недавно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, если Владимир Зеленский хочет встречи, то пусть приезжает в Москву.
— Это уже огромный жест доброй воли с нашей стороны. Потому что он так и не отменил свой декрет о запрете [переговоров], — цитирует главу МИД ТАСС.
При этом «на период переговоров специальная военная операция остановлена не будет», отметил Лавров.
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