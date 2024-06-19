Обзор строек Казани: владельцы первых терм сдвинули сроки, а Управление экспертизы получит новый офис

Обзор знаковых объектов капитального строительства в Казани по версии «Реального времени»

Фото: Владимир Васильев

В Татарстане подхватили новое веяние в сегменте водных развлечений: следом за нижнекамскими термами аналогичные проекты запускают в автограде и Казани. В столице застройщик комплекса на Оренбургском тракте хочет опередить конкурента в «Меге», но пока вынужден сдвигать сроки. Обновленную штаб-квартиру с пристроем скоро получит коллектив Управления госэкспертизы и ценообразования (УГЭЦ) РТ. Подробнее об этих и других капитальных стройках — в обзоре «Реального времени».



Первые термы в Казани софинансирует ВТБ банк



В Казани на Оренбургском тракте на месте закрывшегося гипермаркета «Карусель» появится первый в городе термальный комплекс «Пляж» — так его позиционирует застройщик, который получил разрешение реконструировать здание и приступил к работе. Документ выдан казанскому ООО «Термы» сроком до конца 2025 года, в самой компании рассчитывают запустить термы этой осенью. Впрочем, сдать первую очередь планировали еще раньше — в мае, но не срослось.

— Стройка идет, все работы ведутся внутри здания. В мае не получилось с 1-й очередью, пересмотрели планы в связи с тем, что БРИКС был близко, и уличные работы не хотели вести в это время. Не успевали и по техническим причинам: половину открывать, половину доделывать — смысла не видели. Решили, дай бог к сентябрю — октябрю достроим или, может быть, к концу года. Все будет зависеть от сдачи комплекса, сколько времени займет ввод. Все-таки это сложный объект. Но основные строительные работы хотим завершить к сентябрю, — сообщили «Реальному времени» в компании.

Сдать первую очередь терм на Оренбургском тракте планировали еще раньше — в мае, но инвестору пришлось сдвинуть сроки. скриншот realnoevremya.ru сайта комплекса/ https://plyazh.pro

Бывший торговый центр превращают в термальный комплекс площадью 12,6 тысячи кв. м с шестью бассейнами, десятью банями и тремя хамами. Компания «Термы», которая его строит, принадлежит владельцу электрокартинга в KazanMoll Ильдару Хусаинову (50%), а также бенефициарам застройщика казанского ЖК Green City братьям Руслану и Рамилю Сабировым (по 25% у каждого) — сыновьям известного нефтяника Рустама Сабирова, возглавлявшего ХК «Татнефтепродукт». С начала июня доли всех учредителей в уставном капитале фирмы находятся под обременением в ВТБ банке. В «Термах» подтвердили участие кредитной организации в проекте стоимостью в 1 млрд рублей: «Кредитует, но не полностью. В процентах сложно высчитывать, одно из условий — наличие частных инвестиций, и часть денег банк дает».



— Казань является мощным туристическим хабом, привлекая гостей как в саму Казанскую агломерацию, так и в ближайшие к ней города. Мы это видим по казанскому аквапарку, куда люди приезжают на пару дней. Аналогичную картину наблюдаем в Нижнекамске, куда люди приезжают ради терм на два дня. Турпоток растет, и для города это классно. Это приведет к росту стоимости аренды жилья в радиусе так называемой золотой мили от точки притяжения. Мы же знаем как подскочила в цене суточная аренда вокруг «Ривьеры», с термами будет то же самое — будет развиваться вся инфраструктура вокруг этих комплексов, — считает руководитель АН «Квартет» Рустем Сафин.

Термы запустят осенью?



Возможно, со сложностью обустройства бассейнов на площадях торгового комплекса столкнулись и в московской компании Termoland, которая ранее заявляла, что построит термы в казанской «Меге» на месте IKEA. В дальнейшем появилась информация, что эти площади займет «Мегамаркет». Впрочем инвесторы терм от своих планов на столицу республики пока не отказались, но от реализации проекта еще далеки.

— Насколько я понимаю, пока там стройка не обсуждается. Они заявили, что будут делать, но на сегодня, как я слышал, они даже техусловий не получили, — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Возможно, со сложностью обустройства бассейнов на площадях торгового комплекса столкнулись и в московской компании Termoland, которая планирует построить термы в казанской «Меге». Максим Платонов / realnoevremya.ru

На сегодня у федерального застройщика шесть действующих термальных комплексов в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, 18 строящихся и 11 на этапе контрактации, включая казанский проект. Площадь последнего займет порядка 9,5 тысячи «квадратов», сроки запуска комплекса на сайте компании указаны с открытой датой. В самой компании на запрос издания пока не ответили.

Владельцы терм на Оренбургском тракте планируют окупить свой бизнес в течение 5 лет и всерьез рассчитывают запустить объект уже этой осенью. Объявили о наборе сотрудников: банщика, спасателя, инженера по эксплуатации, техника-рабочего и начали предлагать абонементы.

Если судить по количеству других заявленных проектов в этой сфере, то Татарстан охватил настоящий термальный бум. Один из комплексов на 7 тысяч «квадратов» на берегу Среднего Кабана хочет построить за 1 млрд рублей компания «Дельта-Транс-Агро» агромагната Дмитрия Сорокина, который также возводит гостиницу и бизнес-центр на Подлужной. Открытый подогреваемый бассейн планируют возвести и на берегу Казанки у Кировской дамбы. Но самый крупный термальный курорт на 23 га на территории промзоны в Авиастрое анонсировала казанская компания «Трейд Сквер» при участии корпорации «Туризм РФ» — объект обойдется в 18,5 млрд, а сдать его планируют через 3 года. Появятся свои термы и в районах республики: в Нижнекамске уже действуют, на очереди — Набережные Челны, Лаишево, Елабуга и Зеленодольск.

— Мне кажется, термы в Казани хоть и будут точкой притяжения, но не сильно. Лишь бы цена входного билета была доступна и горожанам, обычным гражданам. Потому что, если это будет рассчитано только на туристов, то это сложная перспектива для развития бизнеса. Предлагают годовой абонемент за 50 тысяч рублей, но это мы говорим о цене за 50 посещений, а кто туда 50 раз пойдет? Это каждую неделю в году ты должен ходить. А разовое посещение, наверное, будет раза в три-четыре, а то и в пять дороже. Про действующие термы знаю от знакомых, что съездили из Казани один раз, больше не хотят. Поэтому все будет зависеть от среднего чека, плюс все эти проекты должны чем-то друг от друга отличаться, чтобы хотелось туда и во второй, и в третий раз пойти, — считает гендиректор АН «РеАгентство» Юрий Чикиров.

Новоселье в УГЭЦ и реконструкция долгостроя на Вагапова

Во II квартале года из 16 разрешений по объектам капитального строительства в Казани пять были выданы на реконструкцию объектов. Кроме перестройки ТЦ в термы, остальные в основном представляют собой обновление существующих зданий. Но в одном случае — на ул. Космонавтов, 59д — хозяева получат еще и новый корпус на своей территории. Расширяет свои владения Управление госэкспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре. В ведомстве подтвердили, что работы идут полным ходом, но сроки окончания стройки назвать затруднились. При этом реконструировать здание здесь начали еще в 2021 году.

При этом реконструировать здание здесь начали еще 3 года назад (дата съемки август 2021-го). скриншот realnoevremya.ru/google.com/maps

К реконструкции долгостроя приступили и на пустыре по ул. Вагапова слева от спорткомплекса «Ак Буре». Огороженный бетонным забором участок в 0,4 га долгое время был заброшен. В свое время здесь начинала строить здание компания «Сити-Градъ», успела возвести объект на 10%, но стройка застопорилась. В 2020 году объект незавершенного строительства у компании отсудили и передали муниципалитету, который 2 года назад продал землю с торгов за 20,1 млн рублей или наполовину дороже начальной цены. В конкурентной борьбе четырех участников аукциона новым владельцем недостроя стало ООО «Грин хилл реалти».

На сегодня кадастровая стоимость земли составляет 27,3 млн рублей, вид разрешенного использования — деловое управление. Застройщиком выступает АО «Бизнес-квартал», созданное в январе 2022 года с видом деятельности: аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Управляет фирмой Тимур Маратович Ахмедов, который руководит еще одним аналогичным молодым предприятием — АО «Эксперт». Собственником обеих фирм, согласно данным ЕГРЮЛ, является Альберт Витальевич Хуснутдинов, за которым других бизнесов не числится. Техническим заказчиком строительства стала казанская стройфирма АО «Орлан», руководит которой Анна Низамова, а владеет некто Марат Калмурзин.

В свое время здесь начинала строить здание компания «Сити-Градъ», успела возвести объект на 10% (дата съемки 2009 год). скриншот realnoevremya.ru/yandex.ru/maps

Бизнес-центр на Аббасова и новое производство в «Химграде»

Еще два разрешения на реконструкцию зданий в промзоне Адмиралтейской слободы получил на свои структуры «Унистрой». Судя по адресу объекта (ул. Адмиралтейская, 2) казанский застройщик планирует преобразовать 1-й и 4-й корпуса на бывших землях Казанского вертолетного завода, где он возводит ЖК Statum из шести многоквартирных домов. Как сообщили в компании, эти бывшие заводские постройки планируется реконструировать и использовать под офис продаж.

Остальные разрешения выданы на строительство новых сооружений в Казани. Так, на улице Азата Аббасова почти на пересечении с Мамадышским трактом и через дорогу от автосалона «ТТС» начали строить административно-торговое здание. Площадь земельного участка 1,1 га, кадастровая стоимость — 116,1 млн рублей. Вид разрешенного использования позволяет построить здесь практически все, кроме жилья — от склада, паркинга, автосервиса или магазина до ресторана, офиса или производственной базы.

Возведет бизнес-центр ИП Валитов Ильнар Абдулгафурович , который недавно сменил татарстанскую «прописку» на Калмыкию. Валитов — бывший совладелец казанской мебельной компании «Мир дерева», а сейчас является совладельцем (25%) казанской стройфирмы «Зилант-инвест». Другими соучредителями выступают Урал Зарипов и Наиля Галимова. Техническим заказчиком новой стройки на Аббасова стало казанское ООО «Профит Груп» Айдара Сафина, среди прежних учредителей значится Ринат Тагирович Валиуллин, судя по всему брат Камиля Тагировича Валиуллина, бенефициара известной строительной компании «Урбан констракшн», генподрядчика многих крупных объектов в Казани, Иннополисе и Татарстане.

Административно-производственное здание возводит на территории «Химграда» казанское НПП «Ирвис» — один из ведущих производителей газовых счетчиков в стране.



Административно-производственное здание возводит на территории «Химграда» казанское НПП «Ирвис» — один из ведущих производителей газовых счетчиков в стране. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Судя по срокам разрешения на строительство объект должны сдать до 30 апреля 2025 года. Научно-производственное предприятие было основано в 90-е годы на базе кафедры спецдвигателей ДЛА КГТУ им. А.Н. Туполева (КАИ). За годы работы компания выпустила свыше 12,5 тысячи газовых приборов учета.

В числе прочих во II квартале года «Газпром» получил разрешение на строительство своей офисной башни на ул. Спартаковской в Казани. Документ выдан сроком до конца января 2027 года. Госжилфонд приступил к возведению нескольких многоквартирных домов в М-14 — в этом же микрорайоне власти республики хотят построить жилье для иностранной прессы, которая будет освещать саммит БРИКС в октябре.

Наименование и адрес объекта Разрешения на строительство Застройщик Технический заказчик 1 Жилой комплекс «TERRA» в поселке Юдино г. Казани по ул. Ильича, 1 (2 этап. Подземный паркинг. 3 этап. Жилой дом №3. 3 этап. Жилой дом №2. 4 этап. Жилой дом №4); Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ильича, кадастровый номер земельного участка 16:50:280839:377 Номер: 16-50-49-2024, дата: 05.04.2024, срок: 31.03.2028; ООО Специализированный застройщик «Заречье», ИНН: 1656111330 ООО Строительная Компания «БРИЗ», ИНН: 1658147815 2 Реконструкция здания по адресу: РТ, г. Казань, Оренбургский тракт, д. 170; Республика Татарстан, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, кадастровый номер земельного участка: 16:50:171302:726 Номер: 16-50-47-2024, дата: 01.04.2024, срок: 31.12.2025; ООО «ТЕРМЫ», ИНН: 1684012130 Общество с ограниченной ответственностью «СтройКапитал», ИНН: 1660251690 3 Реконструкция корпуса 1, расположенного по ул. Адмиралтейская, д.2, на территории «Жилого комплекса по ул. Адмиралтейская г. Казани»; Республика Татарстан, г. Казань, ул. Адмиралтейская, кадастровый номер земельного участка 16:50:280101:1349 Номер: 16-50-55-2024, дата: 09.04.2024, срок: 31.07.2024; ООО Специализированный застройщик «СтройУслуги-3", ИНН: 1660313322 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Строительная Компания «Стандарт», ИНН: 1660275998 4 Реконструкция объекта по ул. Вагапова, Советского района, г. Казани, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 16:50:150304:89; Республика Татарстан, г. Казань, ул. Рашида Вагапова, кадастровый номер земельного участка 16:50:150304:89 Номер: 16-50-52-2024, дата: 05.04.2024, срок: 01.11.2025; АО «БИЗНЕС-КВАРТАЛ», ИНН: 1683002475 АО «ОРЛАН», ИНН: 1655409759 5 Реконструкция корпуса 4, расположенного по ул. Адмиралтейской, д. 2 на территории «Жилого комплекса по ул. Адмиралтейской г. Казани; Республика Татарстан, г. Казань, ул. Адмиралтейская, кадастровый номер земельного участка 16:50:280101:1349 Номер: 16-50-56-2024, дата: 09.04.2024, срок: 31.07.2024; ООО Специализированный застройщик «СтройУслуги-3», ИНН: 1660313322 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Строительная Компания «Стандарт», ИНН: 1660275998 6 Блочно-модульная котельная для нужд объекта: «Жилой комплекс по ул. Адмиралтейской в Кировском районе г. Казани»; Республика Татарстан, г. Казань, ул. Адмиралтейская, кадастровый номер земельного участка:16:50:280101:1343 Номер: 16-50-46-2024, дата: 01.04.2024, срок: 01.08.2024; ООО Специализированный застройщик «СтройУслуги-3», ИНН: 1660313322 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Строительная Компания «Стандарт», ИНН: 1660275998 7 «Административно-торговое здание по ул. Азата Аббасова в г. Казани» с кадастровым номером 16:16:120602:13081; Республика Татарстан, г. Казань, ул. Азата Аббасова Номер: 16-50-62-2024, дата: 22.04.2024, срок: 01.04.2025; ИП Валитов Ильнар Абдулгафурович, ИНН: 165900298326 ООО «Профит груп», ИНН: 1655238038 8 Административно-производственный корпус ООО «Газпром трансгаз Казань»; Республика Татарстан, г. Казань, ул. Спартаковская, кадастровый номер земельного участка 16:50:011511:841 Номер: 16-50-58-2024, дата: 18.04.2024, срок: 31.01.2027; Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань», ИНН: 1600000036 Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань», ИНН: 1600000036 9 Жилой комплекс в историческом поселении по ул. С. Садыковой в г. Казани, РТ; Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сары Садыковой Номер: 16-50-64-2024, дата: 24.04.2024, срок: 01.06.2027; Общество с ограниченной ответственностью «СЗ «Резиденция на Сары Садыковой», ИНН: 1655499022 ООО «СтройТехнадзор», ИНН: 1655267078 10 160 квартирный жилой дом с нежилыми помещениями ЖК 1-2 в жилом районе М-14 Приволжского района г. Казани; Республика Татарстан, г. Казань, на земельном участке с кадастровым номером 16:24:150305:5816 Номер: 16-50-67-2024, дата: 03.05.2024, срок: 01.04.2026; Некоммерческая организация «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД ПРИ РАИСЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН», ИНН: 1655065113 Государственное казенное учреждение «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан», ИНН: 1654006250 11 Многоквартирный жилой дом ЖК 1-1 в жилом районе М-14 из трех корпусов с подземным паркингом и нежилыми помещениями; Республика Татарстан, г. Казань, на земельном участке с кадастровым номером 16:24:150305:5816 Номер: 16-50-68-2024, дата: 13.05.2024, срок: 01.11.2025; Некоммерческая организация «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД ПРИ РАИСЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН», ИНН: 1655065113 Государственное казенное учреждение «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан», ИНН: 1654006250 12 Реконструкция существующего здания и строительство нового корпуса (АБК), по ул. Космонавтов, зд. 59д, для ГАУ «УГЭЦ РТ»; Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, на земельном участке 16:50:050152:4182 Номер: 16-50-59-2024, дата: 22.04.2024, срок: 28.02.2025; ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре», ИНН: 1654017928 13 Многоквартирный жилой дом со встроенными и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями с гибким функциональным назначением и подземной автостоянкой на ул. Портовой в Вахитовском районе г. Казани. Блок 1; Республика Татарстан, г. Казань, ул. Портовая, расположен на участке с кадастровым номером 16:50:012307:278 Номер: 16-50-45-2024, дата: 01.04.2024, срок: 29.02.2028; ООО «СК СМУ88», ИНН: 1660200103 ООО «Строй Контроль Сервис», ИНН: 1655476191 14 Жилой комплекс по ул. Габдуллы Тукая, г. Казань; Республика Татарстан, г. Казань, ул. Габдуллы Тукая, расположен на земельном участке 16:50:011724:410 Номер: 16-50-76-2024, дата: 20.05.2024, срок: 31.05.2027; ООО Специализированный застройщик «ТЭКОРЕСУРС», ИНН: 1658047987 ООО «ОРЛАНДО», ИНН: 1655397454 15 Административно-производственное здание на территории Технополиса «Химград», расположенное по адресу: г. Казань, территория Химград, з. у. 214, кадастровый номер 16:50:200106:1402; Республика Татарстан, г. Казань, территория «Химград» Номер: 16-50-74-2024, дата: 20.05.2024, срок: 30.04.2025; ООО «Научно-производственное предприятие «Ирвис», ИНН: 1659005490 16 Жилой комплекс «Батталовский». 1-й пусковой комплекс.; Республика Татарстан, г. Казань, ул. Оренбургский Тракт, расположен на земельных участках 16:50:171202:5540; 16:50:171202:610 Номер: 16-50-162-2023, дата: 06.06.2024, срок: 30.11.2028; Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Березовая Роща», ИНН: 1655431063 ООО «Сувар», ИНН: 1657242840

Второй этап наращивания производства шин и перезагрузка ЖК «Поколение»



На стадии экспертизы проектной документации в Казани еще несколько крупных и знаковых строек. Так, положительные заключения в июне получил Нижнекамский завод грузовых шин на реконструкцию трех корпусов в рамках проекта «Увеличение производства ЦМК шин до 2,8 млн штук в год», 2-й этап. Кроме того, завод сможет обновить оборудование и коммуникации, провести техническое перевооружение энергоустановок в 51-м корпусе. Проекты подготовили АО «Ярославский проектный институт «Резиноасбопроект» и ярославское ООО «Славпроект».

Как уже рассказывало «Реальное время», недавно у шинного комплекса, выкупленного республикой у «Татнефти», вновь сменились учредители. Речь шла о шести крупных предприятиях, таких как ООО «Татшина» (прежнее наименование ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»), ООО «Нижнекамский завод грузовых шин», ООО «Торговый дом «Кама», ПАО «Нижнекамскшина», АО «Нижнекамский механический завод» и АО «Ярполимермаш-Татнефть». Вместо ТНХИ-Х учредителем всех этих компаний стало московское АО «Воронеж. Искусственный интеллект» Марины Стрельцовой, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

Положительное заключение экспертизы получил Нижнекамский завод грузовых шин на реконструкцию трех корпусов в рамках проекта «Увеличение производства ЦМК шин до 2,8 млн штук в год», 2-й этап. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Проект реконструкции автомобильной дороги по ул. Яруллина от ул. Мулланура Вахитова до ул. Комсомольской в Кировском районе Казани подготовила компания «ДСК Проект». Работы по реконструкции автодороги в Кировском районе Казани обойдутся в 150 млн рублей. Торги по поиску подрядчика объявило ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ». Сами работы по замене дорожного полотна обойдутся в 150 млн рублей, реконструкцию будут вести на двух участках: на улице Комсомольской — от Яруллина до Декабристов; на улице Яруллина — от Мулланура Вахитова до Комсомольской.

Положительное заключение экспертизы получил и проект долгостроя в Советском районе города — ЖК «Поколение». 20-этажный жилой дом со встроенным детским садом и подземной автостоянкой на ул. Аделя Кутуя, 83а взялся достраивать СЗ «Ривер Скай», а проект подготовила компания «Бриз» Андрея Белякова. Недавно на площадке приступили к работе.

Наименование и адрес объекта Застройщик ИП или юрлицо, подготовившее проектную документацию 1 Реконструкция корпуса №51, 52, 53 и 81 в рамках проекта «Увеличение производства ЦМК шин до 2,8 млн шт. в год». 2-й этап — Реконструкция ЦРП и ГПП, РП-5,6, освещения в 51-м корпусе, цеховых трубопроводов сжатого воздуха и вакуума в 51-м корпусе, систем пожаротушения в 51-м корпусе и техническое перевооружение энергоустановок в 51-м корпусе ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» (ИНН: 1651049488) АО «Ярославский проектный институт «Резиноасбопроект» (ИНН: 7606000900); ООО «Славпроект» (ИНН: 7606097177) 2 Объект торговли по продаже и ремонту автомобилей Cherry, Haval (многофункциональный комплекс) по ул. Сибирский тракт ООО «Кан Авто недвижимость» (ИНН: 1657203432) ООО «Конструктор идей» (ИНН: 1686028633) 3 Здание обособленного структурного подразделения государственного научного бюджетного учреждения «Академии наук Республики Татарстан» «Институт археологии им. А.Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан» по ул. Бутлерова, 30 в г. Казани с приобретением мебели, оборудования и инвентаря ГНБУ «Академия наук РТ» (ИНН: 1654008987) ГУП РТ «Татинвестгражданпроект» (ИНН: 1655010668) 4 Реконструкция автомобильной дороги по ул. Яруллина от ул. Мулланура Вахитова до ул. Комсомольской в Кировском районе г. Казани Республики Татарстан Исполнительный комитет МО г. Казани (ИНН: 1655065554) ООО «ДСК Проект» (ИНН: 1660340693) 5 Капитальный ремонт здания общежития государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Казанский колледж технологии и дизайна», г. Казань, ул. Карима Тинчурина, 25, с приобретением оборудования и благоустройством территории ГАПОУ «Казанский колледж технологии и дизайна» (ИНН: 1659002097) ГУП РТ «Татинвестгражданпроект» (ИНН: 1655010668) 6 20-этажный жилой дом со встроенным детским садом и подземной автостоянкой по ул. Аделя Кутуя, 83а, в Советском районе г. Казани Республики Татарстан ООО «Специализированный застройщик «Ривер Скай» (ИНН: 1656112990) ООО «Строительная компания «Бриз» (ИНН: 1658147815) 7 Обеспечение инженерной инфраструктурой «Индустриальный парк «Тура 2.0» Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района (ИНН: 1648017863) АО «Институт по проектированию объектов дорожного хозяйства РТ» (ИНН: 1660059080) 8 Узел регенерации 40%-ного раствора МДЭА с узлом очистки на ионообменных смолах для удаления термостабильных солей. Титул 1013 (секция 3211)» «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» АО «ТАНЕКО» ПАО «Татнефть» (ИНН: 1644003838) АО «Казанский институт по проектированию объектов нефтяной промышленности» (ИНН: 1660063707); ООО «Оргнефтехимпроект» (ИНН: 0268070315) 9 Производственное здание в Елабуге, тер. ОЭЗ Алабуга, Ш-9, кадастровый номер участка 16:18:140401:5487 ООО «Ионик» (ИНН: 1674003049) ООО «Союз пожарная безопасность» (ИНН: 7806232401); АО «Проектно-конструкторский и технологический институт промышленного строительства» (ИНН: 7727049837); ООО «Ионик» (ИНН: 1674003049) 10 Строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов в Зеленодольском муниципальном районе Республики Татарстан с приобретением мебели, оборудования и инвентаря ГАУСО «Зеленодольский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства» (ИНН: 1648005032) ООО «Аркада строй универсал» (ИНН: 1656087600); ГУП РТ «Татинвестгражданпроект» (ИНН: 1655010668) 11 Пункт компримирования природного газа (АГНКС РАР-800)» по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, городское поселение город Нижнекамск, ул. Чистопольская, з/у 22. КН ЗУ 16:53:020102:1 ООО «Сервис-интегратор управление автомобильного транспорта» (ИНН: 1651052219) ООО «Раритэк-технологии» (ИНН: 1639017345) 12 Производственный комплекс, со встроенным АБК, Зеленодольский муниципальный район, Осиновское сельское поселение, промышленная площадка п. Новониколаевский. №2 ООО «Ярс авто» (ИНН: 1658028624) ООО «ИТЦ Союз» (ИНН: 1657125223) 13 Капитальный ремонт ВА ГАУЗ «Лаишевская центральная районная больница», Лаишевский муниципальный район, с. Столбище, ул. Заозерная, 23 ГАУЗ «Лаишевская центральная районная больница» (ИНН: 1624002610) ГКУ «ГИСУ РТ» (ИНН: 1654006250) 14 Цех заготовки материалов УАВР (код стройки 475с), Казань, ул. Интернациональная, земельный участок с кадастровым номером 16:16:120132:4 ООО «Газпром трансгаз Казань» (ИНН: 1600000036) АО «Татагропромпроект» (ИНН: 1658022809)