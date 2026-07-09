В Казани аренда квартир подешевела почти до 7% с начала 2026-го

Сильнее всего снизились арендные ставки на «трешки»

Фото: Артем Дергунов

В Казани по итогам января — июня 2026 года долгосрочная аренда «однушек» подешевела на 3,3%, до 31,1 тыс. рублей в среднем. Такие данные следуют из аналитики портала «Мир квартир».

Еще сильнее за аналогичный период в столице Татарстана подешевели двухкомнатные квартиры (-6,6%, до 38,3 тыс.). Самая заметная динамика снижения арендных ставок — у «трешек» (-6,9%, до 47,2 тыс.).

Согласно статистике, за полгода съемные «однушки» подорожали в 34 городах из 70. Больше всего выросла аренда в Саранске (+12,5%), Грозном (+9,6%), Белгороде (+8,1%), Орле (+5,8%) и Сочи (+5,4%). Еще в 35 городах аренда подешевела. Упали ставки сильнее всего в Сургуте (–9,6%), Кургане (–9,1%), Владивостоке (–7,3%), Владимире (–7,2%) и Череповце (–6,9%).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В Москве стоимость аренды снизилась на 1,7%, до 55,9 тыс. рублей, в Подмосковье выросла на 2,2%, до 38,8 тыс., а в Санкт-Петербурге зафиксирован спад на 2,8%, до 39,2 тыс. рублей.

В среднем по России аренда «однушек» подешевела на 0,5%, до 27,1 тыс. рублей.

«Двушки» подорожали в 33 городах, а подешевели в 37. Особенно заметно поднялись в цене квартиры в Якутске (+10,5%), Грозном (+10%), Тольятти (+10%), Саранске (+9,6%) и Сочи (+9%). Снизились же больше всего во Владимире (–9%), Владивостоке (–8,9%), Курске (–7,7%), Нижнем Новгороде (–7,5%) и Магнитогорске (–7%).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Московские «двушки» стали сдаваться за 69,9 тыс. рублей (+2,3% за полгода), в Московской области — за 46,2 тыс. рублей (+0,4% за полгода), а в Петербурге — за 47,6 тыс. (-4,5% за полгода).

В среднем по всей стране аренда двухкомнатных квартир за I полугодие подешевела на 0,1%, до 33,8 тыс. рублей.

В 41 городе из 70 аренда «трешек» поднялась, в 29 опустилась. Наибольшее подорожание зафиксировано в Чите (+18,8%), Чебоксарах (+14,4%), Кирове (+14,1%), Грозном (+13,1%) и Якутске (+11,4%). Наиболее заметно упали цены во Владимире (–16,3%), Волжском (–13,1%), Новокузнецке (–8,3%) Перми (–8,2%) и Архангельске (–7,5%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В столице подорожание незначительное, на 0,4%, до 87,3 тыс. рублей, в Подмосковье — тоже на 0,3%, до 59 тыс. рублей, в Петербурге — падение на 3,9%, до 59,5 тыс. рублей в месяц в среднем.

Стоимость найма «трешек» за 6 месяцев в целом по России поднялась на 1,5%, до 43,1 тыс. рублей.

— Аренда квартир падала в цене с февраля по май из-за недостаточной платежеспособности арендаторов и, видимо, в итоге «нащупала дно». Потому что в июне она уже начала потихоньку расти — возможно, также и в преддверии высокого сезона, который обычно начинается в июле и продолжается до сентября. Предложение объектов на рынке на конец июня было на 15—20% ниже, чем полгода назад. Это значит, что баланс на рынке смещается в сторону спроса. Его давление в ближайшие месяцы увеличится, и мы увидим рост ставок в большинстве городов страны, — прокомментировал ситуацию на рынке гендиректор портала Павел Луценко.

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Никита Егоров