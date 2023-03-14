«Держать при себе»: въехав в новую штаб-квартиру, оператор «Газпрома» сохранит все офисы

Газотранспортный оператор «Газпрома» отказался от продажи недвижимости, но «увел» из-под ТЦ «Караван» небольшую парковку

Татарстанская «дочка» «Газпрома» сохранит всю прежнюю офисную недвижимость в Казани даже после сдачи новой штаб-квартиры на берегу Кабана. «Ничего ни продавать, ни сносить не собираемся», — сообщил «Реальному времени» гендиректор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов. По его словам, проект казанского «Лахта-центра» приведет лишь к сокращению расходов на ремонт существующих зданий в Казани. Ахиллесовой пятой будущей застройки участники рынка называют нехватку места под парковку (оставшийся пятачок земли ушел под башню «Газпрома») и ограничения высотности в охранной зоне кремля.

«Это все будет востребовано «Горгазом»



Сколько бы ни гадали заинтересованные казанские девелоперы о судьбах роскошной «газпромовской» недвижимости, она так и останется в собственности татарстанской «дочки» «Газпрома» и после строительства высотного офиса в центре Казани. По крайней мере, руководство ООО «Газпром трансгаз Казань» настроено оставить «все как есть» и не собирается выставлять накопленные объекты ни на продажу, ни передавать в аренду, а агентов просят пока не беспокоиться.

— Ничего ни продавать, ни сносить не собираемся, — развеял слухи о возможной распродаже активов гендиректор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов в разговоре с «Реальным временем». — Это все будет востребовано нашим «Горгазом».

Необходимость сохранения действующих зданий Рустем Усманов объяснил нехваткой офисных площадей, в которых работают специалисты структур «Газпрома».

— У нас достаточно много служб, где специалисты размещены не по нормативу, — указал он, давая понять, что теснота является наболевшим вопросом для компании.

По его словам, дополнительные площади, которые появятся после строительства штаб-квартиры на улице Марселя Салимжанова в центре города, позволят разгрузить производственные коллективы и создадут комфортные условия для работы технического персонала.

«Газпром трансгаз Казань» сократит расходы на ремонт зданий

Правда, без секвестра бюджетных расходов на содержание казанской недвижимости не обойтись, прогнозируют в руководстве оператора «Газпрома». По словам Усманова, придется отложить реконструкцию отдельных зданий «Казаньгоргаза» в городе.

— Просто если где-то мы планировали серьезные вливания в реконструкцию площадей старых зданий, то теперь они перетекут в строительство нового офиса, — пояснил он.

Какие именно объекты могут быть заморожены и какую сумму перенаправят в новую постройку, глава компании не уточнил.

Неопределенность с этими активами связана с тем, что подготовка проекта строительства казанского «Лахта-центра» еще не началась, пояснил Рустем Усманов. Заминка связана с тем, что республиканские структуры (госхолдинг СИНХ), вероятно, еще не передали земельный участок под строительство этого объекта в центре Казани.

— Все идет в установленном порядке, своим чередом, — рассказал Рустем Усманов. — А пока нет проекта, мы не можем говорить [о расходах].

Действительно, конкурс на проектирование казанской штаб-квартиры «Газпрома», которого с нетерпением ждут «заряженные» претенденты, все еще не объявлен. И само руководство ООО «Газпром трансгаз Казань» не торопится раскрывать сроки объявления конкурсных торгов.



Эскиз «Лахта-центра»

«Газпромовская» призма у Кабана

Проект казанского «Лахта-центра» в центре Казани впервые был анонсирован на заседании инвестиционного совета под председательством Рустама Минниханова в конце декабря 2022 года. Тогда гендиректор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов продемонстрировал эскиз будущей штаб-квартиры, ее месторасположение и стоимость проекта. Будущий административно-производственный корпус (так он официально называется) смоделирован в необычной треугольной форме — острием вперед на улицу Спартаковскую. Площадь земельного участка небольшая — менее 13 тысяч кв. м, а заложенная вместимость — 680 мест. Вероятно, потребность в большом количестве площадей при малом размере участка обусловила выбор в форме призмы. Схожее здание в Казани есть: это элитный жилой комплекс Clover House рядом с торговым центром «Кольцо».

Ультрамодная конструкция предопределила и нетипичную для исторического центра высотность. Здание возвышается над ИТ-парком им. Башира Рамеева, за которым оно будет стоять почти впритык, и над всеми остальными офисными зданиями. Следуя корпоративной стилистике, башня выполнена из стекла голубого и темно-синего тонов. Если проект получит разрешение на строительство в этом виде, штаб-квартира татарстанского «Газпрома» станет основной архитектурной доминантой делового центра Казани.

Здание возвышается над ИТ-парком им. Башира Рамеева, за которым оно будет стоять почти впритык. Фото tatar-inform.ru

10 млрд на объединение под «одной крышей»

На заседании инвестиционного совета гендиректор компании «Газпром трансгаз Казань» сообщил, что в новом корпусе будут объединены основные производственные и финансовые структуры «Газпрома», которые разбросаны в разных районах Казани. «Газпром» до сих пор не имеет современного высокотехнологичного офисно-диспетчерского центра», — рассказывал Усманов.

В будущую штаб-квартиру переедут «Газпром межрегионгаз Казань», отвечающий за расчеты с потребителями, «Газпромгаз надзор», филиал «Газпромбанка», филиал страховой компании «Согаз», а также абонентский пункт, перечислил он.

Финансировать строительство компания собирается за счет собственных средств в рамках инвестпрограммы. Общий объем инвестиций оценивается в 10 млрд рублей, следовало из презентационных слайдов. «Предприятие обеспечено достаточными инвестиционными ресурсами, чтобы обеспечить финансирование», — заверил Усманов. Земельный участок, на котором будет возводиться «газпромовская» высотка, был выкуплен республиканской госкомпанией «Связьинвестнефтехим» на торгах при банкротстве обувной фабрики «Спартак». «Эту территорию мы выкупили через торги. Часть территории пошла на ИТ-парк, часть — на проект «Газпрома», — пояснял тогда Рустам Минниханов.

Занимают выгодные локации и здания советской постройки для производственного персонала — на улице Московской (в центре города) и Аделя Кутуя (Советский район). Фото: Владимир Васильев/tatar-inform.ru

Если планы по объединению ключевых компаний «Газпрома» под «одной крышей» в Казани сбудутся, тогда освободятся несколько престижных офисов в Казани. Как известно, «Газпром межрегионгаз Казань» занимает бизнес-центр камерного типа на ул. Подлужной. Три года назад филиал «Газпромбанка» переехал в респектабельное здание, построенное на холме на улице Пушкина. Страховая группа «Согаз», похоже, арендует здание на Петербургской. Занимают выгодные локации и здания советской постройки для производственного персонала — на улице Московской (в центре города) и Аделя Кутуя (Советский район). Кроме того, в районах города находятся здания службы эксплуатационно-производственного управления «Казаньгоргаз». По оценкам экспертов, стоимость накопленной недвижимости может превышать 1 млрд рублей.

«Логики в этом решении нет»: девелоперы не верят, что здания «Газпрома» останутся в его руках

Участники рынка коммерческой недвижимости не верят, что «Газпром» будет продолжать содержать эти объекты после строительства новой башни.

— Логики в этом решении нет, так как содержать такой большой объем недвижимости очень затратно. Зачем эти здания будут стоять? Ты должен либо сдать, либо продать, — считает гендиректор компании «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров.

— Может быть, сейчас они еще не приняли решение, что делать с этой недвижимостью. Скорее всего, они отложили принятие решения, так как на текущий момент здание еще не построено. А в последующем они вернутся к вопросу продажи. Содержать такую массу зданий неэффективно, — предположила управляющая URBAN Business Center Анна Ложкина.

По ее словам, выставить площади в аренду никогда не поздно, здания будут востребованы. «Дефицит качественных офисных площадей есть, как он был 10 лет назад, несмотря на кризисы разных периодов. Спрос на качественные офисные помещения классов А и В стабильно высокий, а сами качественные площади долго «стоять» в поиске арендаторов не будут», — считает она. По ее данным, сейчас ставка 1,1—1,2 тысячи за 1 кв. м, в перспективе — 1,5 тысячи плюс. Но двукратного роста ставок, как в категории складской недвижимости, не ожидается, считает она.



Между тем девелоперов волнуют другие «нюансы» возведения казанского «Лахта-центра». Во-первых, необычная для исторического центра высотность. «В СМИ видела макет офиса. Не знаю, насколько эскиз будет соответствовать рабочему проекту, но какая-то параллель будет прослеживаться. Например, при строительстве офисного центра URBAN Business мы возвели пятиэтажное здание, находясь на красной линии кремля. Срезали несколько этажей. С ограниченной высотностью построен новый ИТ-парк. Конечно, было большим удивлением, что по соседству с технопарком будет стоять высотное здание. Хотя за последнее десятилетие в зоне кремля высотных зданий нет», — отметила Анна Ложкина.

Ахиллесовой пятой будущей застройки участники рынка называют нехватку места под парковку. Буквально недавно последний оставшийся пятачок земли, на котором парковались автомобили возле ТЦ «Караван» и других объектов, ушел под башню «Газпрома». Теперь приезжающим в деловой центр на личных автомобилях гостям придется искать место для парковки либо переходить на территорию возле «Баскет-холла». Нет своих парковочных мест у казанского ИТ-парка им. Рамеева. Его администрация, похоже, арендовала многоуровневый паркинг в «Сувар-Плазе», а кто-то оставляет машины во дворе.

«Буквально за несколько лет этот квартал сильно преобразился. На месте банка «Спурт» появилась школа №24 от Сбербанка. На пустыре построен URBAN Business Center, переформатировали два автосалона в торгово-офисные здания. Остались нетронутыми только торговые центры «Алтын» и «Караван». Но у всех есть маленькая земля вокруг, кроме «Каравана», — отметил Мурат Ахмеров.

Почти три месяца собственники «Каравана» пытались отстоять землю. «Нам дали понять, что парковки [возле ТЦ «Караван»] не будет, земля де-юре является «чужой», — рассказал собеседник «Реального времени». — Хотя де-факто земля с 2004 года использовалась под местные нужды. Если бы тут были местные компании, тогда можно было бы договориться. А с «Газпромом» — вряд ли. Единственное, чего мы рассчитываем добиться, — это получение доступа для разгрузки-погрузки, мест складирования ТБО. Хотелось бы, чтобы предоставили несколько мест для парковки. Но большой парковки для посторонних, как было раньше, к сожалению, уже не будет», — посетовал он.