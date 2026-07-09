Суд Татарстана утвердил изъятие у семьи генерала Изаака активов на 21 млн по иску Суяргулова

В апелляцию бывший замглавы МВД по РТ и его близкие не пришли

Адвокатам генерала в отставке Владимира Изаака сегодня не удалось отбить активы его семьи на 21,3 млн рублей по иску прокурора Татарстана. Верховный суд РТ признал законным и обоснованным решение об изъятии трех казанских квартир и машино-места в госказну — ввиду расхождения между доходами и расходами, передает с заседания журналист «Реального времени».

В числе объектов на изъятие — трехкомнатная квартира на «Квартале», ранее оформленная на тещу, где сейчас проживает бывший начальник Главного следственного управления — замглавы МВД по Татарстану с супругой и дочерьми.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, иск прокурора Татарстана Альберта Суяргулова к генералу МВД в отставке рассматривал Ново-Савиновский суд Казани. В сентябре 2025-го требования надзорного ведомства были удовлетворены частично — на общую сумму 21,3 млн рублей, по четырем из семи объектов иска, в перечне — три казанские квартиры и машино-место:

Квартира площадью 166 кв. м в высотном казанском ЖК на улице Чистопольской, которая образована из двух соседних — однокомнатной и трехкомнатной квартир, выкупленных в мае 2017-го Любовью Логошей, матерью Екатерины Изаак за 9 млн рублей (3 и 6 млн соответственно). 21 января 2025-го объединенная квартира перешла в дар дочери и внучкам — то есть жене и несовершеннолетним детям генерала. Де-факто эта семья проживает там лет пять, но в декларациях на госслужбе этот актив не отражала.

Квартира в 56 кв. м в соседнем корпусе того же ЖК на Чистопольской, оформленная по договору уступки права требования в долевом строительстве на Любовь Логошу в 2018 году за 5 млн 174 тысячи рублей, и машино-место в 20 кв. м по тому же адресу, которое за 830 тысяч рублей выкупала Екатерина Изаак по доверенности от матери в 2017-м. Сейчас в этой квартире живут Сергей и Любовь Логоша вместе с внучкой Анастасией, ее мать Ольга Пигулевская (сестра Екатерины Изаак) в Казань так и не переехала.

Квартира 33 кв. м на улице Четаева в Казани, зарегистрированная на Сергея Логошу, отца Екатерины Изаак. Приобреталась за 6,3 млн рублей в октябре 2023 года с черновой отделкой. По версии ответчиков, ремонт так и не сделали, поэтому сейчас помещение пустует.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Суд согласился с мнением истца, что расходы генеральской семьи не соответствовали доходам, и в соответствии с антикоррупционным законодательством постановил — обратить в доход государства три квартиры и машино-место в Казани.

По остальным объектам доводы истца райсуд отклонил. Речь об участке 20 соток и двух соседних дощатых домиках по 27 кв. м в поселке «ICL КПО ВС» в Лаишевском районе Татарстана, которые в 2020—2021-м приобретала супруга начальника Главного следственного управления — заместителя министра: половину земли выкупила у администрации района всего за 3,9 тысячи рублей, вторую — у супруги ныне обвиняемого во взятках экс-начальника тыла МВД Татарстана Раиля Шакирова — за 1 млн (в том числе 50 тыс. — за землю). При этом первые 10 соток Екатерина Изаак еще в 2017-м взяла в субаренду, а после уже с постройкой на земле смогла выкупить в собственность.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В апелляционной инстанции интересы ответчиков сегодня отстаивали адвокат Альберт Сафин, ранее служивший в МВД под началом Изаака, а также юрист Алла Агарева. Оба настаивали на необходимости отменить постановление райсуда и вынести новое — о полном отказе в удовлетворении требований прокурора Татарстана. Такую же позицию заняла представитель семьи сына генерала, его жены и малолетнего сына.

В свою очередь начальник антикоррупционного отдела прокуратуры Татарстана Лилия Фаттахова указывала: все доводы представителей ответчиков были проанализированы еще в суде первой инстанции и сведения о том, что семья генерала МВД действительно получала подарки в 12—18 тысяч евро от родственников из Германии, а также беспроцентные займы в 3—5 млн от друзей, подтверждения не получили.

Ирина Плотникова