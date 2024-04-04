«В ближайшие два месяца Казань превратится в большую стройплощадку»

Город начал масштабную подготовку к играм и саммиту БРИКС

Фото: Реальное время

Казань на пороге очередного преображения. В городе разворачивается большая стройка в преддверии саммита глав государств БРИКС в октябре и Игр БРИКС в июне. Соревнования пройдут с участием свыше 4,7 тысячи гостей из 74 стран мира. Казанцев просят потерпеть неудобства и обещают бонус в виде обновленных дорог, сетей, домов, спорткомплексов, парков и скверов. Как разместят спортсменов, где отремонтируют шоссе и какому соревнованию в рамках казанского турнира помешал теракт в московском «Крокус Сити Холле» — подробности в материале «Реального времени».



«Саммит БРИКС — для нас главный вызов года»



В Казани начали собирать оперативные штабы по подготовке города к саммиту и Играм БРИКС. Как сообщил сегодня мэр города Ильсур Метшин, планы работы и финансирования утверждены, работа на ряде объектов уже началась:

— Саммит БРИКС — для нас главный вызов этого года. Казань получила статус площадки для проведения глобальных политических форумов, будучи спортивной столицей, — это не может не вдохновлять. Казани выпал шанс представлять всю Россию. Мы должны понимать и разделять ответственность. Уверен, что мы сможем оправдать высокое доверие президента России.

Работы предстоит много, но город к этому готов, добавил градоначальник. Дополнительной мотивацией, по его словам, будет то, что после каждого подобного ответственного форума уровень благоустройства города растет и все это станет наследием турнира для казанцев.

В Казани начали собирать оперативные штабы по подготовке города к саммиту и Играм БРИКС. взято realnoevremya.ru с сайта kzn.ru

Ремонт более 20 участков дорог и 1 миллион цветов

Самый большой объем работ в ходе подготовки к саммиту — по строительству. Республика выделила более 8 млрд рублей на благоустройство 26 протокольных маршрутов, по которым будут передвигаться иностранные делегации Игр БРИКС. Отремонтируют восемь участков дорог, на некоторых работа уже идет: на ул. Сыртлановой, возле парковки у Центрального стадиона, Ледового дворца и «Татнефть Арены». До конца апреля рабочие начнут обновлять и другие улицы и завершат работу к 5 июня, сообщил замглавы исполкома Казани Игорь Куляжев.

Кроме того, к Играм БРИКС в городе отремонтируют более двух десятков участков дорог за 3,85 млрд рублей. На пяти объектах работу уже начали: мост «Миллениум», ул. Хади Такташа (проезд к Центру гребных видов спорта от ул. Даурской до Оренбургского тракта), ул. Право- и Лево-Булачная (от ул. Ташаяк до ул. Татарстан), ул. Карла Маркса (от ул. Батурина до ул. Театральной), тротуар и парковка на ул. Ершова вблизи пешеходного перехода. На остальных участках к ремонту приступят в течение месяца и завершат его до сентября.

Уличное освещение заменят на 22 участках. Эту работу уже провели на Право- и Лево-Булачной, сейчас светильники меняют на проспекте Универсиады. На Петербургской отремонтируют ливневую канализацию.

Полным ходом идет ремонт четырех подземных пешеходных переходов — у Кремлевской набережной по ул. Батурина, по ул. Ташаяк, у вокзала Казань-1 на ул. Саид-Галеева, рядом с ЦПКиО им. Горького и ГТРК «Корстон-Казань» на ул. Николая Ершова. «На сегодня завершается демонтаж и ведутся работы по гидроизоляции, подготовительные работы по замене системы электроснабжения и освещения в переходах по ул. Саид-Галеева, ул. Ершова и ул. Ташаяк. К ремонту в переходе по ул. Батурина планируется приступить 15 апреля. Ремонт в переходе по ул. Ташаяк планируется завершить в мае 2024 года, по ул. Саида-Галеева, Ершова и Батурина — в июне», — уточнил Куляжев.

Полным ходом идет ремонт четырех подземных пешеходных переходов, в том числе рядом с ЦПКиО им. Горького и ГТРК «Корстон-Казань» по ул. Николая Ершова. Артем Гафаров / realnoevremya.ru

В городе начали менять 13 лифтов в шести надземных пешеходных переходах. Также будут заменены восемь действующих общественных туалетов и установлены четыре новых. В части озеленения вдоль основного маршрута гостеприимства высадят 300 деревьев, 5 300 кустарников и около 1 млн цветов. На Оренбургском тракте гостей будет встречать стела «Казань» высотой 5,5 м, которая станет новым городским арт-объектом. Композицию выполнят в цветах айдентики Казани в современной стилизации и с подсветкой части букв. На Булаке установят 56 плавающих фонтанов с подсветкой.

Около 5 тысяч участников из 74 стран

На Игры стран БРИКС в Казань должны приехать 4 700 спортсменов и членов делегаций, из них 3 635 иностранных участников. Сам турнир пройдет с 10 по 26 июня и соберет представителей 74 стран, в том числе 10 государств-участников БРИКС, включая Россию.

Соревнования пройдут по 29 видам спорта (20 олимпийских и девять неолимпийских), из них 27 в Казани: бокс, брейкинг, пляжный волейбол, пляжный гандбол, гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, дзюдо, каратэ, корэш, борьба на поясах, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, синхронное плавание, скейтбординг, спортивная борьба, спортивная гимнастика, теннис, ушу, фехтование, баскетбольное двоеборье, футбольное двоеборье, художественная гимнастика, шахматы, тяжелая атлетика, бадминтон и конный спорт. Всероссийская Федерация танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла предложила провести соревнования еще по двум видам спорта (брейкинг и акробатический рок-н-ролл) на одном из объектов в Москве.

— При проведении Игр БРИКС планируется задействовать 18 спортивных объектов, из них 17 — казанских. Это муниципальные объекты, сейчас там идет капремонт. Вы слышали, что один объект московский, как раз в «Крокус Сити Холле» должны были пройти эти соревнования, но в связи с последними событиями рассматривается вопрос, какое пространство предоставить участникам, — сообщила замглавы исполкома Казани Гузель Сагитова.

При проведении Игр БРИКС планируется задействовать 18 спортивных объектов, из них 17 — казанских, сообщила Гузель Сагитова. взято realnoevremya.ru с сайта kzn.ru

Инициативу рассмотрят на заседании федерального оргкомитета. В рамках турнира планируют разыграть 389 комплектов медалей. Открытие игр пройдет 12 июня, в День России, правда, особых торжеств по этому поводу не намечается.

— Специальное мероприятие — церемония открытия игр — будет в Деревне Универсиады. Это, скорее всего, будет закрытое мероприятие, в формате уличного спектакля. По примеру открытия Игр будущего в «Казань Экспо», по трансляции сообщим позже. Кроме того, в День России наши городские мероприятия будут проходить, заявлено много интересных российских звезд, — уточнила спикер.

В сборной России будет около 1 100 человек. Спортсмены из казанских спортивных школ — кандидаты в состав сборных. Список формируется, ожидается, что Казань будут представлять восемь спортсменов. Делегации команд-участниц планируется разместить в Деревне Универсиады. Завершением турнира станет посещение 23 июня участниками и гостями соревнований праздника «Сабантуй».

Обновление спорткомплексов пришлось как нельзя кстати, более 10 лет прошло с Универсиады, как их построили, заметил градоначальник. «Игры БРИКС в этом смысле — благословение свыше», — заметил он.

«Нам предстоит горячая пора работы»

Для участников саммита стран БРИКС готовят 51 объект размещения — это 46 отелей различных категорий, Деревня Универсиады, санаторий «Балкыш», гостевой дом ХК «Ак Барс», МЦ «Волга» и жилой дом в микрорайоне М-14. В последнем планируется разместить журналистов, которые будут освещать событие. Новостройку должны сдать в сентябре.

Для размещения иностранных делегаций задействуют 12 отелей и гостевых домов, для делегаций приглашенных стран — 18 отелей, для представителей СМИ — девять отелей, для прочих групп — семь объектов, еще пять отелей находятся в резерве. Председатель Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова рассказала, как проходят инспекционные объезды гостиниц. По ее словам, в большинстве отелей активно строят президентские номера и дополнительные люксы, ремонтируют номерной фонд.

— Тем не менее есть отели, где ремонт еще не начали или ведут медленными темпами, — заметила она, добавив, что все работы должны завершить к 30 апреля.



Есть отели, где ремонт еще не начали или ведут медленными темпами, заметила Дарья Санникова. взято realnoevremya.ru с сайта kzn.ru

По маршрутам следования гостей отремонтируют и фасады 39 многоквартирных домов, где проживают 9 тысяч жителей. Эти работы дополнят программу капремонта. В списке домов — четыре объекта культурного наследия (Пушкина, д. 58, Лобачевского, д. 12/32, Большая Красная, д. 59, Театральная, д. 5) и три исторически ценных градоформирующих объекта (Назарбаева, д. 35, корп. 1, Кремлевская, д. 23, Лево-Булачная, д. 42/2). Еще по трем адресам благоустроят придомовые территории по программе «Наш двор» — Назарбаева, д. 35, корп. 1, Вишневского, д. 3, Николая Ершова, д. 4/2.

Большой объем работы предстоит по ремонту 14 участков на сетях водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в теле дорог, на это выделено 602 млн рублей. Замена наиболее аварийных участков повысит надежность коммунальной системы города, заметил замглавы исполкома Искандер Гиниятуллин:

— За последние пять лет на этих сетях произошло более 100 аварий. Некоторые участки 1930—1980 годов постройки, здесь износ составляет 100%.

— Цифры вы услышали. Ремонта 40 лет и более не было. Учитывая износ сетей, это небольшой, но чрезвычайно важный шаг на пути к обновлению сетей. Нам предстоит горячая пора работы, при этом голова должна оставаться холодной. В ближайшие два месяца город превратится в большую строительную площадку. Наши извинения за неудобства горожанам. Надеюсь, все оценят изменения после проведения работ. Каждое направление будет на контроле, мы должны показать хорошую командную игру уровня суперлиги, — поручил мэр города.

В ближайшие два месяца город превратится в большую строительную площадку, предупредил мэр Казани. взято realnoevremya.ru с сайта kzn.ru

На время Игр БРИКС и саммита все организации коммунального комплекса перейдут на усиленное круглосуточное дежурство. Аварийный запас необходимых материалов и оборудования сформирован в полном объеме. Плановые работы, связанные с временным отключением казанцев от энергоресурсов, на период проведения мероприятий проводиться не будут, заверили чиновники.