В «Мегамаркете» подтвердили партнерство с «Мегой»

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Мега» и одна из крупнейших в России онлайн-площадок «Мегамаркет» заключили договор аренды тех зданий, где раньше располагались магазины «ИКЕА» , подтвердили для «Реального времени».

В сентябре 2023 года группа «Газпромбанк» выкупила сеть торговых центров «Мега» у Ingka Centres. Площадь приобретенных центров — 2,3 млн кв. м. Теперь компания сможет расширить географию операционной деятельности и благодаря сотрудничеству с «Мегамаркет».



— «Мега» приобрела надежного, динамично развивающего бизнес-партнера, входящего в одну из самых крупных омниканальных систем в России. Сотрудничество «Мега» и «Мегамаркета» дает возможность разработать инновационную фиджитал-бизнес-модель и привлечь в пространства для встреч «Мега» новых посетителей, которые сейчас предпочитают онлайн-покупки, — подчеркнул Тигран Хачатуров, заместитель председателя правления «Газпромбанка».

Стратегическое партнерство открывает новые перспективы для «Мегамаркета», позволяя компании привлечь больше региональных продавцов, включая представителей малого и среднего бизнеса. Они смогут масштабировать продажи, используя опции, предоставляемые «Мегамаркет». Наличие арендатора, ведущего бизнес в сфере онлайн-торговли, становится новым трендом на рынке торговой недвижимости.



— Партнерство с «Мега» станет для нас еще одним значимым шагом. Новая инфраструктура позволит партнерам нашей площадки ... усилить свое присутствие в мегаполисах и нарастить объем продаж. При этом сроки доставки до покупателя сократятся благодаря удобному территориальному расположению объектов и высокому уровню их транспортной доступности, — отмечает Сергей Малышев, генеральный директор «Мегамаркета».



Ранее в «Реальном времени» сообщили о сворачивании магазинов «ИКЕА» в России на фоне введения западных санкций.



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Анастасия Фартыгина