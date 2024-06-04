«Ак Барс» остался без капитана, новый глава Республики Алтай, масштабная стройка в Мирном
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 4 июня.
- Около поселка Мирный на юге Казани могут появиться новый конноспортивный комплекс, глэмпинг, ресторан и ряд других объектов. В мэрии Казани «Реальному времени» подтвердили эту информацию, однако не смогли назвать сроки реализации проекта.
- Глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил о своей отставке. Президент России Владимир Путин предложил вице-спикеру Совета Федерации Андрею Турчаку занять пост врио главы региона.
- Капитан «Ак Барса» Александр Радулов покинул казанский клуб после двух сезонов. За 148 матчей «регулярки» и плей-офф он записал в свой актив 120 (52+68) очков. По итогам первого сезона в «Ак Барсе» он стал лучшим бомбардиром клуба и вошел в топ-3 самых результативных игроков лиги.
- Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о желании Турции стать членом БРИКС. Он также сообщил, что рассчитывает посетить встречу министров объединения в Нижнем Новгороде, где одной из тем может стать возможность присоединения Турции к организации.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл в Ульяновске мечеть «Лайли-Джамал», строительство которой началось в 2018 году и завершилось в конце 2023 года. Мечеть может вместить до 1 000 молящихся и является самой крупной в городе. На прилегающей территории планируется построить мусульманский комплекс с медресе, центром изучения Корана, халяль-кафе и никах-центром.
- По всей России и за рубежом этим летом пройдет национальный праздник Сабантуй. Планируется провести более 400 праздничных мероприятий. Особое внимание планируется уделить сохранению традиций и ценностей всех народов, проживающих на территории страны. В частности, федеральный Сабантуй в Йошкар-Оле пройдет 5 и 6 июля. Подробнее обо всех мероприятиях — в материале «Реального времени».
- С базы «Вандерберг» в Калифорнии военные США произвели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы проверить готовность ядерных сил и подтвердить эффективность системы вооружения. Это уже второе испытание МБР в текущем году.
- Известный журналист и общественный деятель Шамиль Хамматов скончался на 77-м году жизни. Всю свою жизнь он посвятил журналистике, работал в различных изданиях и занимал высокие должности. Председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов сказал, что его смерть — невосполнимая утрата для журналистского сообщества Татарстана. Прощание состоится завтра в здании «Татмедиа» в 10.00.
- Майнинг в России может стать официальным видом экономической деятельности. Минфин поддержал присвоение ему кода общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Для этого необходимо принять закон о регулировании добычи криптовалют, где будут определены итоговые параметры по ОКВЭД. Сообщается, что принятие закона позволит организациям по добыче криптовалют выйти из серой зоны и лучше планировать нагрузку на электросети, а также повысит собираемость налогов.
- До Вахитовского суда Казани дошло масштабное дело об аферах с сертификатами на обучение финансовой грамотности и последующих «играх на бирже». Так, 12 обвиняемых в мошенничествах предстанут перед Фемидой, еще девять фигурантов находятся в федеральном и международном розыске. По версии силовиков, преступное сообщество псевдотрейдеров в 2012—2021 годах успело увести средства сотни потерпевших в Казани, Екатеринбурге, Чебоксарах. Известно, что в деле значатся суммы от 140 тысяч до 15 млн рублей. Большая часть обманутых — казанцы, их совокупные потери оценены в 105 млн рублей.
- Конституционный совет Татарстана рассмотрел жалобу Вадима Туманова на ограничение выплат для супругов, отметивших золотую, бриллиантовую и коронную свадьбу. По мнению заявителя, новое постановление исполкома Казани ограничивает право на получение выплат теми парами, которые зарегистрировали брак за пределами Казани. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Татарстане введут запрет на все виды охоты с 16 по 31 октября 2024 года из-за проведения саммита БРИКС. Соответствующий указ раиса Татарстана Рустама Минниханова сейчас проходит антикоррупционную экспертизу, которая продлится до 11 июня.
Ключевые события 832-го дня специальной военной операции на Украине:
- Сегодня пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Так, дежурными средствами ПВО уничтожены два беспилотника над территорией Белгородской области.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 610 самолетов, 274 вертолета, 25 122 беспилотных летательных аппарата, 527 зенитных ракетных комплексов, 16 247 танков и других боевых бронированных машин, 1 328 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10 074 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 22 263 единицы специальной военной автомобильной техники.
Олег ИсаковОбщество Татарстан