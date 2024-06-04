Турция хочет присоединиться к БРИКС

Фото: Максим Платонов

Глава МИД Турции Хакан Фидан, находящийся с визитом в Китае, заявил о желании Турции стать членом БРИКС, сообщает ТАСС.

— Конечно, мы хотели бы стать членом БРИКС. Посмотрим, чего нам удастся добиться в этом году, — сказал министр, слова которого приводит газета South China Morning Post (SCMP).

Фидан также сообщил, что рассчитывает посетить встречу министров БРИКС в Нижнем Новгороде. Ожидается, что одной из тем на повестке дня станет возможность присоединения к БРИКС Турции, которая входит в НАТО.

Напомним, правительство Таиланда одобрило проект письма о намерении страны стать членом БРИКС. В кабмине считают, что вступление Таиланда в БРИКС поможет укрепить его роль в мире, расширит возможности страны в процессе создания нового миропорядка.

Рената Валевеа