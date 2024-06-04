Все распланировали на годы вперед: как в Татарстане готовятся к народным гуляниям

Фото: Динар Фатыхов

Этим летом в Татарстане пройдет ежегодное празднование национального праздника Сабантуй. Сейчас в республике ведется активная работа и последние приготовления к торжествам. В планах — провести более 400 мероприятий на территории всей России и за ее рубежом. Особое внимание уделяют повестке аутентичности наших праздников, сохранению их исконности, традициям и ценностям всех народов, проживающих на территории необъятной страны. О том, где, когда и какие еще праздники будут отмечать этим летом в Татарстане и России, — в материале «Реального времени».

«Работаем над воскрешением аутентичности наших праздников»

В Татарстане ведется активная работа по проведению Сабантуев по всей России и за ее пределами, сообщила министр культуры республики Ирада Аюпова. По ее словам, Татарстан является одним из наиболее самобытных регионов России и проведение таких мероприятий помогает сохранять и передавать подлинные ценности и традиции народа.

— Работаем над воскрешением аутентичности наших праздников. Эту работу мы начали пять лет назад. Уже сейчас планируем провести порядка 400 Сабантуев по России и за рубежом, — заявила Аюпова.

Председатель исполкома Всемирного конгресса татар Денис Шакиров отметил, что 400 Сабантуев — это те, которые отслеживают они. По его словам, их намного больше.

— Число в 400 Сабантуев — это только те, которые мы отслеживаем. Всего их намного больше, больше тысячи, — сказал Шакиров. — Несмотря ни на что, несмотря на санкции и политику, Сабантуй проходит по всему миру, начиная Казанью и Сочи и заканчивая Австралией.

«Им важно показать свою культуру»

Министр культуры Татарстана объяснила необходимость проведения мероприятий поддержанием подлинных ценностей и традиций народа. Особенно важно проводить такие мероприятия в рамках Года семьи, объявленного Владимиром Путиным на 2024 год.

— Наша основная задача — не только организация, но и трансляция подлинных ценностей и традиций. Многие праздники были унифицированы под одну гребенку. Череду праздников начали с Каравона, который посетило более 20 тысяч человек, — рассказала Аюпова.

Все Сабантуи федерального масштаба распланированы и закреплены на годы вперед. Команда Татарстана работает над тем, чтобы сохранить аутентичность этих мероприятий. Выбор места проведения Сабантуя не случаен: это места компактного проживания национальностей, для которых это важный момент, когда они могут показать свои традиции, костюмы.



— Это места компактного проживания наших национальностей. Им важно показать свою культуру. Они хотят продемонстрировать свои традиции и костюмы. В каком-то ключе для них это знаковое событие, — сказал руководитель исполнительного комитета Ассамблеи народов Татарстана Ренат Валиуллин.

Основное расписание

С этой недели открывается череда Сабантуев и национальных праздников разных народов России.

Так, 15 июня в селе Большая Шия Мамадышского района состоится праздник Семык. Это праздник марийской культуры. Его обязательными атрибутами являются национальные костюмы, народные песни, танцы и игры.

Сабантуй в Казани пройдет 23 июня. Его отметят в Березовой роще, в поселке Мирном и в лесопарке у озера Лебяжьего.

Следом за ним, 29 июня, пройдет удмуртский народный праздник Гырон быдтон. Он ознаменовывает окончание посевных работ, а его неотъемлемым атрибутом стала каша, которой угощают всех гостей.

На следующий день в селе Кильдюшево Тетюшского района проведут праздник мордовской культуры Валда шинясь. Его посвятили дню летнего солнцестояния, где главным атрибутом символично стало солнце.

5 июля в Зеленодольске отметят Ивана Купалу — праздник славянской культуры. Как сообщается, он поменяет свое название на «Праздник славянской культуры».

— Будем говорить о том, как сохранена славянская культура на нашей территории, — заявила Аюпова.

Днем позже в селе Сиктерме Алькеевского района республики отметят праздник чувашской культуры Уяв. В его основе лежит обращение к природе с просьбой о богатом урожае и обильном дожде. Самый важный элемент — хоровод.

Неделю спустя, 13 июля, в селе Зюри Мамадышского района пройдет республиканский праздник культуры кряшен Питрау. По народным поверьям, после него лето начинает переходить к осени.

— Большое спасибо всем коллегам за то, что они стараются и выкладываются на полную силу в таких проектах, — отметила заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

Праздник в каждый двор

Всего на Сабантуй будет 11 подворий в районах республики, в каждом из них пройдут уникальные мастер-классы по разным ремеслам, татарской кухне и состязаниям:



Также Сагитова рассказала о проекте «Древо жизни». По ее словам, он посвящен культурам разных народов. Так, 3 июля в казанском парке имени Горького на поле проведут мероприятие, посвященное свадебным обрядам, а 7 августа пройдет день детского фольклора.

— В этом году мы хотим объединить эти народы в одном празднике и посвящаем это Году семьи, — пояснила она.

Также 10 августа пройдет фестиваль «Итиль». Он будет посвящен семи народам Поволжья.

«Итиль» — фестиваль переосмысления старинных народных традиций и культурных особенностей и современный взгляд на историческое прошлое», — рассказала Сагитова.

Председатель русского национально-культурного объединения Татарстана Ирина Александровская напомнила, что в этом году в России отметят 225-й день рождения великого русского писателя Александра Пушкина.

— Пушкин — олицетворение русской культуры. Он относился к ней с большим пониманием, — отметила она.

«Каравон действительно удался. Люди не покидали его до самого позднего вечера», — заявила Александровская. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Директор Центра внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Татарстана Алсу Мифтахова подробнее рассказала о «Фольклориаде»:



— Праздник начнется 19 июня, а закончится 23-го. К 23 июня мы ждем тысячи участников. Фишкой этого мероприятия в этом году станет то, что к нему присоединяется проект «Наследники традиций», — сообщила она.

«Наследники традиций» — это детские профессиональные коллективы, которые сочетают в своем творчестве профессиональное искусство и народное творчество.



Говоря о мероприятиях, она упомянула Гырон быдтон. Этот праздник будет особенно интересен тем, кто хочет познакомиться с удмуртскими свадебными традициями. Во время Гырон быдтона будет проведена настоящая свадьба — можно будет увидеть и прочувствовать всю красоту и глубину удмуртских традиций.

— Лейтмотивом каждого праздника станут семейные ценности и традиции, — подытожила Алсу Мифтахова.