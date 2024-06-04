В Татарстане в связи с проведением саммита БРИКС временно запретят охоту
В Татарстане в связи с проведением саммита БРИКС временно запретят охоту. Соответствующий указ раиса Татарстана Рустама Минниханова находится на антикоррупционной экспертизе.
Согласно документу, запланирован запрет на проведение всех видов охоты во всех охотничьих угодьях Татарстана в период с 16 по 31 октября 2024 года.
Стоит подчеркнуть, что на период проведения саммита БРИКС в Казани также будет введено ограничение движения и стоянки транспортных средств, перевозящих вещества высокой степени опасности.