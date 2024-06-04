«Это очень важно для нашей многонациональной страны»: Минниханов открыл мечеть «Лайли-Джамал» в Ульяновске

Фото: Галия Шакирова

Строительство трехэтажной мечети началось в 2018 году и завершилось в конце 2023 года. Мечеть расположена в одном из заселенных микрорайонов города, где построено более 100 жилых домов, а также школа и три детских сада.



«Лайли-Джамал» является самой крупной мечетью в Ульяновске и рассчитана на 1000 молящихся. На прилегающей территории планируется строительство мусульманского комплекса, включающего медресе, центр изучения Корана, халяль-кафе и никах-центр.

Инициатором строительства выступил гендиректор инвестиционно-строительной компании «Запад» Наиль Алимов. В возведении мечети приняли активное участие коммерческие организации, благотворители и жители Ульяновской области.

Строительство минаретов, достройка куполов, внутренняя отделка здания и работы по благоустройству территории осуществлялись на пожертвования мусульман. взято с сайта tatarstan.ru

— Сегодня для Ульяновска и для всех мусульман — большой праздник. И не только для мусульман — здесь с нами находятся и наши православные братья. Это очень важно для нашей многонациональной страны. Мы в нашей стране живем, процветаем и отстаиваем интересы нашей Отчизны, — подчеркнул Минниханов важность открытия мечети.



— Новая мечеть построена в новом благоустроенном месте. Она олицетворяет собой духовно-нравственное развитие и укрепление традиционных для России ценностей, — отметил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Напомним, сегодня Минниханов совершает рабочую поездку в Ульяновскую область. В сопровождении губернатора Ульяновской области Алексея Русских он посетил ряд промышленных предприятий и Центр восстановления участников СВО.



Рената Валеева