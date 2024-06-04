«Нас «оптимизировали»: как 83-летний художник указал исполкому Казани на брачное неравенство и Конституцию

До конца июня Конституционный совет РТ даст заключение о законности ограничений по выплатам на золотые и бриллиантовые свадьбы

Фото: Ирина Плотникова

«Я усмотрел в этом ущемление моего достоинства и моих прав», — так объяснил сегодня свое обращение в Конституционный совет Татарстана профессиональный геолог, художник и пенсионер Вадим Туманов, оспаривающий постановление исполкома Казани о чествовании юбиляров золотых, бриллиантовых и коронных свадеб. В свое время, окончив КГУ, он уехал разрабатывать золотые и алмазные месторождения в Якутии, там женился на реабилитированной дочери «врага народа», а в 90-х вернулся на родину. В КС РТ он обратился, когда узнал — власти Казани сделали давнюю регистрацию брака за пределами муниципалитета препятствием к социальным выплатам. Подробности — в репортаже «Реального времени».





Как казанские юбиляры «чужими» стали



Вадиму Ромазановичу Туманову через три недели будет 84. Он коренной казанец, однако в свое время, по окончании КГУ, был распределен в Якутию как дипломированный геолог. Проработал там более 30 лет, в том числе главным геологом Якутской центральной геолого-съемочной экспедиции.

В 1999-м вернулся в Казань и еще пять лет работал по профилю, в частности, занимался составлением карты отложений кайнозойского периода. Потом была работа в частной компании, которая занималась геологоразведкой уже с использованием космических технологий, причем выполняла заказы по всему миру.

Туманов — брат художника-графика Александра Тимофеева. При этом Вадим Ромазанович также в свое время окончил Казанское художественное училище и выставлял свои работы, в том числе акварельные и пастельные, в музее-галерее Константина Васильева, музее КГУ и в салонах-магазинах Казани. Кроме того, в активе этого пенсионера Казани есть сборник лирических стихов с собственными рисунками.

Исполком претензии казанца Туманова в Конституционном совете не признал. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Впрочем, предметом рассмотрения в Конституционном совете Татарстана стали обстоятельства личной жизни столь разностороннего казанца. Именно в Якутске Вадим Туманов встретил свою Иоланту, которую еще девочкой выслали как дочь «врага народа», а позже реабилитировали. В ноябре 1963-го пара сыграла свадьбу.

Полувековой юбилей этой даты Тумановы отмечали в ЗАГСе Приволжского района Казани — в 2013-м. «Там присутствовало 40—50 пар, все было празднично, торжественно. Дали какое-то свидетельство, денежный подарок. И было ожидание, что на 60-летие в 2023-м еще что-то будет, но нам отказали», — уточнял на заседании КС РТ заявитель. Отметим, перед заседанием он высказывался категоричнее: «Нас «оптимизировали» — выкинули из того списка».

Заметим, норма о поддержке семейных пар, отмечающих золотую, бриллиантовую или коронную свадьбу — 50, 60 или 70 лет совместной жизни соответственно, появилась в Казани больше 20 лет назад, когда мэром был еще Камиль Исхаков. Именно он «в целях пропаганды семейных ценностей, повышения роли и авторитета семьи» в ноябре 2000 года подписал распоряжение и обязал отдел ЗАГС администрации и управление соцзащиты населения проводить торжества в честь супругов-юбиляров с вручением поздравления и единовременной выплаты — 3 тысячи рублей на одну семью, независимо от значимости юбилея.

Муниципальные меры поддержки юбиляров семейной жизни в Казани применяются с 2000 года. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

В последующем данный документ неоднократно редактировался, уточнялся и принимался уже за подписью главы исполкома Казани.



И лишь последняя редакция постановления «О чествовании «золотых», «бриллиантовых» и «коронных» юбиляров супружеской жизни, проживающих в Казани» от 20 января 2023 года, подписанная Рустемом Гафаровым, вызвала претензии заявителя. Ведь в этом документе впервые появилось ограничение для тех ветеранов супружеской жизни, которые справляли свою свадьбу хоть и полвека назад, но не в столице Татарстана (тогда еще — ТАССР):

— Правом на получение поздравительного адреса и денежного подарка (далее — поздравление) обладает семейная пара, в которой оба супруга являются гражданами Российской Федерации, имеющими место жительства в городе Казани (отметка в паспорте) и зарегистрировавшими брак в городе Казани, отметившими 50-летний, 60-летний или 70-летний юбилей супружеской жизни. Срок супружеской жизни считается с даты последней регистрации брака, не суммируется при наличии нескольких периодов брака между одними супругами.

Тумановы как раз из таких — брак зарегистрирован в Якутске. Узнав, что в 2023-м в списки юбиляров его семья не попала, Вадим Ромазанович посчитал — данная норма «введена преднамеренно с целью значительного сужения» количества чествуемых пар. Обратился в исполком, Госсовет и, наконец, в Конституционный совет. В частности, указал — «ноу-хау» муниципальной власти ущемляет его честь и достоинство, а, стало быть, и конституционные права.



Исполком в своем праве?

Заседание Конституционного совета РТ по обращению 83-летнего казанца сегодня проходило не в зале, а в кабинете председателя — поскольку в других помещениях совета ведется ремонт.

«Ответчиков» на встрече представляли первый замначальника правового управления исполкома Казани Александр Токмаков и замначальника управления ЗАГС города Любовь Шарифуллина. Ее непосредственный начальник Елена Студеникина сообщила совету, что присутствует как слушатель.

Также в заседании приняли участие представитель раиса РТ Регина Муртазина и представитель Кабмина Татарстана Светлана Липовая. Как выяснилось чуть позже, свои отзывы на оспариваемый акт направил и аппарат уполномоченного по правам человека в Татарстане.

Открывая рассмотрение, председатель Конституционного совета Ильгиз Гилазов разъяснил — ни судом, ни квазисудом возглавляемый им орган власти не является и принятые в храмах Фемиды, например, отвод участникам процесса или требование отвечать стоя здесь не используются. «У нас формат другой — более либеральный», — заметил глава КС РТ, но попросил присутствующих все же не перебивать друг друга.

Суть рассматриваемого обращения кратко изложила член КС РТ Эльмира Мустафина. После чего слово предоставили заявителю.

— Добавить мне фактически нечего, — сказал пенсионер. — Только хочется подчеркнуть — норма о чести и достоинстве содержится только в Конституции Татарстана, там блестящая формулировка, что никто не имеет права умалять достоинство...

У членов Конституционного совета оспариваемая норма вызвала вопросы. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

— После отказа [исполкома] Вас куда-то на чествование пригласили? — уточнила Мустафина.

— Нет, вообще ничего. Месяца через полтора позвонил в соцслужбы, там сослались на вот это постановление.

Как пояснил собравшимся Туманов, лично его денежный вопрос уже не интересует — «поезд 60-летия» ушел, осталась обида за таких же, как он. «Может, вообще отказаться от денежных выплат, а сделать на уровне республики вручение «Знака Достоинства и Верности» в виде серебряного перстня?» — высказался он.

Представитель исполкома Александр Токмаков дал понять — сомнения юбиляра о нарушении конституционных норм необоснованны. Главный аргумент в том, что федеральный закон о местных органах самоуправления предоставил этим органам право самим устанавливать условия по действующим лишь на муниципальном уровне социальным выплатам из местного бюджета.

На заседании Вадим Туманов заявил об унижении достоинства и предложил вместо прений вручать наградные перстни. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По данным муниципалитета, оспариваемое постановление проходило согласование и даже антикоррупционную экспертизу. Более того, именно с января 2023-го муниципалитет вдвое увеличил пособия для ветеранов брака:

6 тысяч рублей — в связи с 50-летием со дня госрегистрации брака, на золотую свадьбу;

10 тысяч — в связи с 60-летием, на бриллиантовую;

25 тысяч — в связи с 70-летием, на коронную.

Предыдущее постановление (от 25 апреля 2013 года) предусматривало по 3 тысячи рублей на 50-ю и 60-ю годовщину свадеб и 5 тысяч — на 70-ю, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе исполкома Казани. Так что чисто технически затраты бюджета на торжества даже возросли. Главный момент — выплаты назначаются не автоматически, а на основании заявлений от юбиляров в отделы ЗАГС.

— Ни в одном районе Татарстана, кроме Казани, такого нет. В лучшем случае могут подарить головной платок, тюбетейки, — заметила представитель Кабмина РТ, сообщив, что оспариваемое ограничение, по ее мнению, «с целью увеличения выплачиваемых сумм сделано».

Член Консовета Эльмира Мустафина озвучила ответ на запрос о таких, как Тумановы: в 2023 году 12 из 1 113 обратившихся пар получили отказ на основании регистрации брака за пределами Казани, в первом квартале текущего года — еще пятеро. Прозвучало мнение, что это совсем незначительное количество, хотя полвека назад практика распределения специалистов по всесоюзным стройкам и значимым объектам СССР была совершенно обычным делом.

От представителя исполкома Александра Токмакова и замначальника управления ЗАГС Казани прозвучали опасения, что бюджет может не справиться с нагрузкой. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

— Это только те, которые обратились. По факту их может быть больше, — парировала замначальника городского ЗАГСа Любовь Шарифуллина.

С ее слов, при разработке новой редакции изучалась практика других регионов страны и их условия для юбиляров, в том числе 10—20-летний «ценз оседлости» — то есть проживания на территории либо работы на местных предприятиях. Александр Токмаков уточнил: норма о месте регистрации брака ветеранов супружеской жизни имеется в законодательстве Кемеровской области. «Всего порядка 15 регионов, где есть соответствующие выплаты на территории города, региона», — добавил он.

Конституционный совет РТ по итогам предварительного изучения вопроса указал — таких регионов в Российской Федерации 19. У члена КС РТ Романа Гафарова появился вопрос относительно правовой неопределенности новой нормы. Ведь возможны случаи, когда человек в Казань приехал лишь на учебу, за ее время оформил брак и уехал в другой регион. А уже на пенсии, скажем, за год до золотой, а то и бриллиантовой свадьбы, вернулся, получил местную прописку... И оказался в том списке, из которого вычеркнули Тумановых.

— Да, с моральной точки зрения, наверное, будет вопрос. В части юридической — наоборот, — заявил представитель исполкома Казани. Замначальника ЗАГС дополнила позицию заявлением — в рассматриваемые годы регистрировалось до 6 тысяч свадеб, то есть потенциально ежегодно с заявлениями могут обращаться 18 тысяч пар юбиляров. Обращаются, правда, в 18 раз меньше. Какой процент новобрачных доживает, в том числе и в прямом смысле, хотя бы до полувекового юбилея, чиновница не сказала.

Сколько тратит казна на юбиляров

В исполкоме с «Реальным временем» поделились официальной статистикой:

в 2020-м за муниципальный счет поздравляли 1 065 семей (70-летний юбилей был лишь у одной, бриллиантовые — у 193, золотые — у 995),

в 2021-м — 1 145 семей (четыре коронные свадьбы, 191 бриллиантовая),

в 2022-м — 1 140 семей (пять коронных свадеб, 145 бриллиантовых),

в 2023-м — 1 013 семей (три коронные свадьбы и 161 бриллиантовая).

Если применить новые расценки, то получится, что всего из казанского бюджета на поддержку 1 013 семей-юбиляров было потрачено чуть менее 6,8 млн рублей. При старых расценках на это же количество «новобрачных» казна бы потратила на 3,4 млн рублей меньше.

Ведь предыдущее постановление (от 25 апреля 2013 года) предусматривало по 3 тысячи рублей на 50-ю и 60-ю годовщину свадеб и 5 тысяч — на 70-ю, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе исполкома Казани. Так что чисто технически затраты бюджета на торжества даже возросли.

Главный момент — выплаты назначаются не автоматически, а на основании заявлений от юбиляров в отделы ЗАГС. Так что высока вероятность, что многие потенциальные получатели этой формы поддержки о ней вообще не знают. И тут само по себе обращение Туманова в Конституционный совет может послужить и рекламой, и повышением расходов местного бюджета.

По данным КС РТ, поддержку семей-юбиляров практикуют в 19 регионах страны. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Арифметический подсчет показывает — после поправок количество семей-получателей денежных подарков сократилось на сотню. Но возможно, такой подход в данном случае не вполне корректен. Ведь при анализе статистики браков-разводов и рождаемости можно видеть и подъемы, и спады — в зависимости от социально-экономической ситуации и даже времени года.

Так, по данным управления ЗАГС и архивов, в период с 1950 по 1974 год самым «свадебным» выдался 1961-й — на него пришлось 7 102 свадьбы, зарегистрированные в Казани. Возможно, это связано с тем, что именно в том году рожденные в конце Великой Отечественной и в год Победы дети достигли совершеннолетия.

В этом плане самым провальным по числу свадеб годом оказался 1952-й — в Казани поженились только 4 497 пар.

При этом в исполкоме уверяют — такие юбиляры, как Тумановы, не лишены возможности проведения торжественной свадьбы в Центре семьи «Казан» в индивидуальном порядке и бесплатно. Не предусмотрен лишь денежный подарок, говорится в ответе пресс-службы исполкома в редакцию «Реального времени»:

— ...Управлением ЗАГС исполнительного комитета Казани для семейных пар, не подпадающих под требования постановления исполнительного комитета Казани от 20.01.2023 №122 «О чествовании супружеских пар, проживающих в Казани, отмечающих золотую, бриллиантовую и коронную свадьбу», проводятся индивидуальные торжественные мероприятия для поздравления семьи в Центре семьи «Казан» на безвозмездной основе. Проведение торжественных мероприятий носит заявительный характер...

Консовет вынесет решение до конца июня

На заседании КС РТ замначальника ЗАГС подчеркивала — Туманову в письменных ответах «предложено обратиться в Центр семьи «Казан» для торжественного чествования».

— Так это в ответ на мое обращение меня поздравили... В ответ на мою просьбу меня поздравить, — подчеркнул «отказник».

В свою очередь представитель раиса РТ начала свое выступление именно со слов признательности. «Хотелось бы поздравить заявителя и его семью и выразить уважение и благодарность. Это действительно достойно уважения и почета. С правовой точки зрения мы полагаем, что исполком в рамках имеющихся полномочий принял постановление», — сказала Регина Муртазина.

Вопросы к «ответчикам» возникли у главы совета Ильгиза Гилазова. Первый: почему в Казани не применяются московские и питерские «стандарты» таких поощрений — более значимые по суммам. «Там бюджет другой», — прозвучал ответ.

Следующий вопрос был и юридическим, и философским. Бывший глава Верховного суда РТ подчеркнул: и в первом постановлении Исхакова, и в последнем Гафарова указаны почти дословно одни цели принимаемых мер — пропаганда семейных ценностей, повышение роли и авторитета семьи в обществе. «А каким образом место заключения брака влияет на пропаганду семейных ценностей и авторитет семьи?» — поинтересовался Гилазов. Услышав, что не влияет, уточнил — зачем же прописывать этот принцип? «В целях экономии только», — честно отвечала представитель ЗАГС.

На что председательствующий напомнил позицию Конституционного суда РФ, что принимаемые ограничения должны быть разумными, понятными и объяснимыми. И если бы цель экономии чиновники прописали в постановлении, «может, люди бы с пониманием отнеслись к этому...»

Представитель исполкома вновь сделал упор на полномочиях муниципалитета и гипотетически возможных 18 тысячах заявителей. При этом на вопрос юбиляра: а какую долю в расходах казны составили бы эти выплаты, замначальника правового управления исполкома ответить не смог.

На этом заседание завершилось. О дате и времени оглашения итогового решения Консовет обещал уведомить дополнительно. По данным «Реального времени», заседание состоится до конца июня.