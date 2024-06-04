США провели учебный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

С базы Вандерберг в Калифорнии был произведен испытательный пуск не оснащенной боезарядом межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, об этом сообщил RT со ссылкой на командование глобального удара Военно-воздушных сил США.

В заявлении командования подчеркивается, что запуск был проведен с целью проверки готовности ядерных сил и подтверждения эффективности системы вооружения. Это уже второе испытание МБР Minuteman III в текущем году.

Напомним, 18 мая главное управление ракетостроения КНДР провело опытный запуск тактической баллистической ракеты на Корейском Восточном море. За пуском наблюдал Ким Чен Ын.

Рената Валеева