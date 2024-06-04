Новости

15:15 МСК Все новости
Новости раздела

США провели учебный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

14:18, 04.06.2024

С базы Вандерберг в Калифорнии был произведен испытательный пуск не оснащенной боезарядом межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, об этом сообщил RT со ссылкой на командование глобального удара Военно-воздушных сил США.

В заявлении командования подчеркивается, что запуск был проведен с целью проверки готовности ядерных сил и подтверждения эффективности системы вооружения. Это уже второе испытание МБР Minuteman III в текущем году.

Напомним, 18 мая главное управление ракетостроения КНДР провело опытный запуск тактической баллистической ракеты на Корейском Восточном море. За пуском наблюдал Ким Чен Ын.

Рената Валеева

Новости партнеров

Читайте также