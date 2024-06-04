«Предусмотрена реконструкция существующих объектов и размещение новых»: в Мирном обновят территорию у кладбища

На площади в 46 га появятся конноспортивный комплекс на 2 700 посетителей, ресторан, СПА-центр, глэмпинг и дома в аренду

Фото: Артем Гафаров

Около поселка Мирный на юге Казани могут появиться новый конноспортивный комплекс, глэмпинг, ресторан и ряд других объектов. Сегодня заканчивается срок антикоррупционной экспертизы соответствующего проекта постановления исполкома. В мэрии Казани «Реальному времени» не смогли назвать сроки реализации задуманного, однако, как лично убедился корреспондент издания, работы на месте уже начались. Подробности застройки — в материале «Реального времени».

Конноспортивный комплекс, глэмпинг и спортшкола возле кладбища

Серьезному обновлению подвергнется территория южнее поселка Мирный, примерно от мечети «Мухаммад» до кладбища Мирный вдоль улицы Новосельской. Из документации следует, что на площади в 46 га появятся:

конноспортивный комплекс на 300 голов и 2 700 посетителей;

визит-центр;

ресторан на 90 гостей;

СПА-центр и баня на 106 человек;

глэмпинг на 302 места;

шесть домов для аренды на 84 места.

Для посетителей и сотрудников комплекса размечены шесть парковок в общей сложности на 315 мест, в том числе 17 машино-мест для коневозов. При этом в указанном месте уже существует конюшня на 18 голов. Объекты расположатся южнее улицы Новосельской вплоть до границ кладбища и за ним. Саму улицу предполагается расширить.

Фактическими границами объекта служат дороги, окружающие участок застройки. взято из технической документации

Прямо возле кладбища расположится спортивная школа местного значения («Ш-1»). Судя по всему, ей передадут здание зооцентра, поверх которого и нанесена соответствующая отметка на представленном плане. Отметка проектируемого конноспортивного комплекса «К-1» нанесена поверх стоящего здания КСК «Казань». Конноспортивный клуб на Новосельской, 70, судя по странице в соцсетям, пока что свою работу продолжает и планирует мероприятия как минимум до конца августа. Никакой информации о будущем закрытии или переезде нет и на сайте ООО «Зооцентр», занимающегося казанскими дикими животными.

В мэрии Казани «Реальному времени» подтвердили, что появится новый конноспортивный комплекс и другие объекты, также предусмотрена реконструкция старых. Однако сроки реализации там назвать не смогли:

— В соответствии с проектом планировки предусмотрена реконструкция существующих объектов и размещение новых, в том числе конюшен. Проектируемый конноспортивный комплекс предусмотрен на 300 голов и 2700 посетителей. Проект планировки территории южнее жилого массива Мирный юго-западнее улицы Новосельская находится на утверждении. Проектом планировки территории конкретные сроки реализации не предусматриваются.

Работы уже ведутся

Как убедился корреспондент «Реального времени», на указанном участке уже ведутся работы. В частности, рабочие укладывали щебень под будущую укладку асфальта на месте будущей парковки.

Неизвестно, что будет с существующим проездом, вдоль которого расположатся глэмпинг и арендные дома. Сейчас он представляет из себя однополосную грунтовую дорогу. С одной ее стороны расположился забор стоящей там конюшни, а с другой — дома и участки местных жителей с теплицами и огородами. Лишь на небольшом участке возле места идущих работ дорога засыпана асфальтовой крошкой.

Работы ведутся и дальше по этой безымянной дороге — там трактор раскапывал длинный неширокий участок земли.

Тем временем КСК «Казань» и «Зооцентр» продолжают свою работу.