Ветеран татарстанской печати Шамиль Хамматов скончался на 77-м году жизни

Известный журналист и общественный деятель, заслуженный работник культуры Татарстана Шамиль Шамсиевич Хамматов скончался на 77-м году жизни.

— Всю свою жизнь Шамиль Шамсиевич посвятил любимому делу — журналистике. Интерес к профессии и публицистический дар он унаследовал от своего отца — легенды татарской журналистики Шамси Хамматова, — подчеркнул председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов. — До последних дней жизни Шамиль Шамсиевич душой оставался в строю: писал мемуары, встречался с коллегами, был примером преданности профессии для молодых журналистов. Смерть Шамиля Шамсиевича Хамматова — невосполнимая утрата для журналистского сообщества Татарстана. Выражаем искренние соболезнования родным и близким…

После окончания Казанского университета Хамматов работал в газете «Советская Татария», где освещал актуальные вопросы социально-экономического развития республики.

С 1986 года он заведовал сектором печати, телевидения и радиовещания в Татарском обкоме КПСС, с 1989 года был председателем Государственного комитета ТАССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. С 1991 года он работал министром информации и печати Республики Татарстан, в 1993—1998 годах был заместителем гендиректора агентства «Татар-информ». В 1992—1995 годах Шамиль Хамматов был председателем правления Союза журналистов Татарстана, а с 1998 по 2011 год — главным редактором газеты «Татарские края — Татар иле».

Прощание состоится завтра, 5 июня, в здании ИА «Татмедиа».