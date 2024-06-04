Путин предложил вице-спикеру Совфеда Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай

Президент России Владимир Путин предложил вице-спикеру Совета Федерации Андрею Турчаку пост врио главы Республики Алтай.

Турчак принял предложение стать временно исполняющим обязанности главы. Также он заявил, что пойдет на выборы главы республики и намерен заручиться поддержкой ее жителей.

Напомним, сегодня экс-глава Республики Алтай Олег Хорохордин принял решение покинуть свой пост. В обращении к жителям региона он подчеркнул, что за прошедшие пять лет было сделано многое для социально-экономического развития Алтая, и поблагодарил земляков за совместную работу.

Рената Валеева