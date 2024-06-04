Майнинг в России может стать официальным видом экономической деятельности

Фото: Максим Платонов

В Минфине России поддерживают присвоение майнингу кода общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), об этом «Известиям» рассказал замдиректора департамента финансовой политики министерства Осман Кабалоев.

Сначала необходимо принять закон о регулировании добычи криптовалют, уточнил Кабалоев, и в зависимости от его окончательного варианта будут определены итоговые параметры по ОКВЭД.

Может быть использован уже существующий код экономической деятельности или введен отдельный для майнинга. Максим Платонов / realnoevremya.ru

На нынешнем этапе необходимо законодательно определить, что такое «майнинг», сообщили в пресс-службе Минпромторга. Также нужно установить правила выпуска, учета и обращения криптовалют, статус компаний, их права и обязанности, а также гарантии защиты прав инвесторов. Там добавили: по экономической и технологической сути добычу криптовалют можно отнести к промышленной деятельности.

Это позволит организациям по добыче криптовалют выйти из серой зоны, считает член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Принятие закона также позволит лучше планировать нагрузку на электросети и повысит собираемость налогов.

Напомним, Минфин России рассматривает возможность введения акцизов на электроэнергию, используемую для майнинга. Если акцизы будут введены, то майнерам придется платить сбор за каждый потребленный киловатт-час.

Рената Валеева