Глава Республики Алтай Олег Хорохордин ушел в отставку

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин принял решение покинуть свой пост. В обращении к жителям региона он подчеркнул, что за прошедшие пять лет было сделано многое для социально-экономического развития Алтая, и поблагодарил земляков за совместную работу.

— Уважаемые жители Республики Алтай! Дорогие земляки! За прошедшие пять лет мы многое сделали для социально-экономического развития региона, вместе с вами прошли непростые годы пандемии коронавируса. Сегодня в связи с переходом на новое место работы я ухожу с должности главы Республики Алтай, — заявил он.

Напомним, в конце мая в отставку ушел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров — он руководил областью шесть лет. О своей отставке также заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова. Она возглавляла Ханты-Мансийский автономный округ 14 лет.