Итоги дня: старт KazanForum, новый зерновой хаб, покушение на премьера Словакии
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 15 мая.
- Сегодня в Kazan Expo открылся XV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum», в котором принимают участие представители 84 регионов России и 85 стран мира. В рамках форума состоятся 125 тематических сессий по 12 направлениям, а его целью является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и исламских стран. На форуме работает выездная редакция «Реального времени».
- На полях KazanForum подписали соглашение между правительством Татарстана и компанией «Новый сухопутный зерновой коридор» о создании в республике специализированного высокотехнологичного объекта — сухопутного зернового хаба. Мощность хаба составит 8 миллионов тонн в год, он будет работать с использованием технологии сухопутной железнодорожной перевалки насыпных грузов.
- Владимир Путин провел встречу с командующими войсками военных округов, на которой объявил о новых назначениях в Российской армии. Генерал-полковник уроженец Казани Александр Лапин назначен командующим войсками Ленинградского военного округа, а генерал-полковник Сергей Кузовлев возглавил войска Московского военного округа.
На встрече с командующими войсками военных округов Владимир Путин представил Андрея Белоусова в качестве нового министра обороны. Глава государства связал это назначение с возросшими расходами на оборону и безопасность, которые в 2024 году составят около 8,7% ВВП. Он также подчеркнул, что все социальные обязательства должны быть исполнены, а растущие расходы на оборону способствуют увеличению числа рабочих мест и развитию промышленности.
- Михаил Мишустин провел первое заседание обновленного правительства, поздравив коллег с назначением. Он подчеркнул важность четкой и эффективной работы, призвал сосредоточиться на достижении национальных целей развития и реализации послания президента Федеральному собранию. Мишустин также напомнил о поручении президента определить финансовое обеспечение поддержки семей, граждан и бизнеса и подчеркнул важность сотрудничества с парламентом.
- Научный руководитель ГосНИИАС, академик Российской академии наук Евгений Федосов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени за большой вклад в развитие отечественной науки, авиационной промышленности и укрепление обороноспособности страны. Награду вручил первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров, поздравивший выдающегося ученого с 95-летним юбилеем.
- Министерство обороны России заявило об уничтожении украинского беспилотника над территорией Республики Татарстан. По сообщению ведомства, была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на объекты в России. Аэропорты Казани и Нижнекамска временно не принимали и не отправляли рейсы.
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был ранен в результате стрельбы после заседания кабинета министров. Нападавший задержан, о его мотивах информации пока нет. Пострадавшего вертолетом доставили в больницу, где сообщили, что его состояние оценивается как серьезное. Путин назвал Фицо мужественным и сильным духом человеком и выразил надежду, что эти качества «помогут ему выстоять в этой тяжелой ситуации».
- Из-за прекращения обслуживания маршрута №37а для жителей жилого массива Сухая Река организован дополнительный маршрут №92с. В будущем планируется сделать его постоянным. Оба маршрута обслуживаются МУП «ПАТП-2». В будние дни на маршруте №92с работают три автобуса, в выходные — пять.
- Судоходная компания «Флот РТ» запустила пассажирскую переправу Казань — Верхний Услон — Казань. Планируется шесть рейсов в день. Отправление из речного порта Казани в будни с 07.00, в выходные — с 09.30.
- Новый температурный рекорд установлен в Казани: по данным авиационной метеостанции «Казань-Сокол», минимальная температура воздуха составила -2,4°C, что ниже предыдущего рекорда 1913 года на 0,6°C.
- Путин подписал закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах всех уровней, а также выступать наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.
Ключевые события 812-го дня специальной военной операции на Украине:
- Министерство обороны сообщило о взятии населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области группировкой «Север», а также о полном освобождении Работино Запорожской области группировкой «Днепр». Помимо этого, группировка «Север» нанесла поражение ВСУ в нескольких районах Харьковской области.
- В течение дня силы ПВО пресекли ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS, французских управляемых авиабомб Hammer, американских противорадиолокационных ракет HARM, крупнокалиберных реактивных снарядов и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
- Дежурными средствами ПВО были уничтожены десять оперативно-тактических ракет ATACMS над территорией Крымского полуострова. Две противорадиолокационные ракеты HARM, две управляемые авиабомбы Hammer, два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и девять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области. Пять БПЛА уничтожены над Курской областью и три БПЛА перехвачены над территорией Брянской области.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 597 самолетов, 274 вертолета, 24 086 беспилотных летательных аппаратов, 521 зенитный ракетный комплекс, 16 035 танков и других боевых бронированных машин, 1 299 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9 595 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 728 единиц специальной военной автомобильной техники.
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