На KazanForum подписано соглашение о создании в Татарстане сухопутного зернового хаба

Фото: Роман Хасаев

Сегодня на полях XV KazanForum было подписано соглашение между Правительством Татарстана и компанией «Новый сухопутный зерновой коридор» о создании в республике сухопутного зернового хаба. Подписи под документом поставили премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и генеральный директор компании «Новый сухопутный зерновой коридор» Юрий Маневич.

Согласно соглашению, в Татарстане будет создан специализированный высокотехнологичный объект для высокоскоростной перевалки зерновых грузов мощностью 8 миллионов тонн в год. Это будет сухопутный зерновой хаб, который появится недалеко от международного логистического комплекса имени Дэн Сяопина.

Хаб будет частью логистической модели «Зерно+». Он будет работать с использованием технологии сухопутной железнодорожной перевалки насыпных грузов. Специализированные контейнеры-зерновозы будут отправляться с хаба в экспортном направлении с зерновыми грузами. Обратно в этих же контейнерах будут поступать товары народного потребления и компоненты для предприятий Татарстана.

Грузовая база для хаба — это зерно, произведенное в Татарстане и регионах ПФО, которое будет консолидироваться на хабе. Целевыми рынками для поставок станут Китай, Узбекистан, Туркмения, Иран и другие страны. Обратные грузы в объеме до 200 тысяч TEU в год будут поступать на региональные транспортно-логистические центры, с которыми хаб будет работать в партнерстве и технологической связке.

Напомним, сегодня в Казани состоялось торжественное открытие XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». В церемонии открытия принял участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

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Разиль Самигуллин