Речные перевозки между Казанью и Верхним Услоном возобновлены

Фото: Динар Фатыхов

Судоходная компания «Флот РТ» запустила пассажирскую переправу по маршруту Казань — Верхний Услон — Казань. На этом направлении будет работать судно «Капитан Гусев». Об этом сообщил генеральный директор АО «Флот РТ» Роман Лизалин.

Планируются шесть рейсов в день. Отправление из речного порта Казани в будни с 07.00, в выходные — с 09.30. Вся информация о расписании, количестве рейсов и их стоимости будет размещена на официальном сайте «Флота РТ».

— Мы возобновляем историю прошлых лет. Это будет регулярная пассажирская переправа. Планируется шесть круговых рейсов ежедневно, но все будет зависеть от заполняемости, востребованности и от пожеланий жителей и гостей нашего региона, — сказал Лизалин, добавив, что у речных перевозок есть огромный потенциал.

Также гендиректор отметил, что для повышения сервиса «Флот РТ» совместно с Институтом морского и речного флота имени Героя Советского Союза М.П. Девятаева и компанией «Аэрофлот» провели обучение по программе подготовки проводников на водном транспорте. Напомним, после 15 мая планируется запустить речные пассажирские перевозки между Казанью и Чебоксарами. Рейсы будут выполняться на судне «Метеор-2020».

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Разиль Самигуллин