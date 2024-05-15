Минобороны сообщило о взятии нескольких населенных пунктов
Минобороны сообщило о взятии нескольких населенных пунктов в Харьковской и Запорожской областях.
Группировка «Север» освободила населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, заявило ведомство. Также группировка «Днепр» полностью освободила населенный пункт Работино Запорожской области.
Кроме того, группировка «Север» нанесла поражение ВСУ в районах Журавки, Гранов, Липцов и Волчанска Харьковской области, рассказали в Минобороны.
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