В Казани зафиксирован новый температурный рекорд

Минимальная температура воздуха в Казани составила -2,4°C. Это новый температурный рекорд для этой даты. Предыдущий минимум был зафиксирован в 1913 году и составлял минус 1,8°C. Об этом говорят данные авиационной метеостанции «Казань-Сокол».

Напомним, ночью и утром 15 мая в Татарстане ожидается похолодание. Температура воздуха и почвы составит от 0 до 5 градусов. В некоторых районах при прояснениях столбик термометра может опуститься до -8°С.

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Разиль Самигуллин