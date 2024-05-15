В Кабмине Словакии произошла стрельба, в результате ранен премьер-министр
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был ранен в результате стрельбы после заседания кабинета министров. Об этом сообщили местные СМИ.
По имеющейся информации, несколько выстрелов раздались после заседания кабмина Словакии, когда премьер Фицо вышел к общественности.
В настоящий момент его везут в больницу. О мотивах стрелявшего пока ничего не известно.
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