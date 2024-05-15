Новости происшествий

17:00 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Кабмине Словакии произошла стрельба, в результате ранен премьер-министр

16:08, 15.05.2024

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был ранен в результате стрельбы после заседания кабинета министров. Об этом сообщили местные СМИ.

По имеющейся информации, несколько выстрелов раздались после заседания кабмина Словакии, когда премьер Фицо вышел к общественности.

В настоящий момент его везут в больницу. О мотивах стрелявшего пока ничего не известно.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Происшествия

Новости партнеров

Читайте также