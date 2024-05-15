Михаил Мишустин провел первое заседание правительства в обновленном составе

Фото: взято с сайта government.ru

Михаил Мишустин провел первое заседание правительства в обновленном составе. Глава правительства поздравил участников заседания с назначением и подчеркнул, что это большая ответственность.

— Нам предстоит оправдать доверие главы государства и граждан России, работая четко и эффективно, — сказал он.

Михаил Мишустин призвал коллег внимательно отнестись к достижению обновленных национальных целей развития страны до 2030 и 2036 годов, а также к реализации послания президента Федеральному Собранию.

Отдельно председатель Правительства поблагодарил Совет Федерации и Государственную думу. Дискуссии по утверждению членов правительства были открытыми, на встречах в комитетах и во время пленарных заседаний обсуждались многие острые вопросы.

Михаил Мишустин попросил членов правительства внимательно отнестись к предложениям, прозвучавшим в Государственной думе. Он также напомнил о поручении президента определить в ближайшее время финансовое обеспечение планов по поддержке семей, граждан и бизнеса.

— Важно и дальше активно взаимодействовать и сотрудничать с парламентариями, быть максимально открытыми при подготовке новых законов и нормативных актов. И не забывать о главном: наша задача — в полном объеме и в срок выполнять поручения президента. Делать все возможное для повышения качества жизни людей в каждом регионе, — сказал председатель Правительства.

Кроме того, глава правительства поблагодарил тех членов правительства, которые переходят на другие должности, и пожелал им дальнейших успехов. Напомним, 11 мая премьер-министр Михаил Мишустин предложил новый состав правительства. Его кандидатуры уже были внесены на рассмотрение в Госдуму.

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Разиль Самигуллин