Путин встретился с командующими военных округов: представил нового министра обороны и поблагодарил Шойгу

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин встретился с командующими войсками военных округов. На встрече также присутствовали министр обороны Андрей Белоусов и секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.



Глава государства представил Белоусова как нового министра обороны. Путин объяснил его назначение на эту должность возросшими расходами на оборону и безопасность. По словам президента, в 2024 году они составят около 8,7% ВВП.

Несмотря на увеличение расходов на оборону, все социальные обязательства перед гражданами должны быть исполнены, подчеркнул Путин.

Также президент отметил, что растущие расходы на оборону и безопасность дают толчок промышленности в целом и увеличивают число рабочих мест. Кроме того, российские войска каждый день улучшают положение по всем направлениям. Чем эффективнее будет действовать армия, тем скорее конфликт на Украине можно будет решить мирно, добавил Путин. В завершение встречи он поблагодарил Шойгу за проделанную работу на посту министра обороны по созданию нового облика Вооруженных сил.

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Рената Валеева