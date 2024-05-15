Денис Мантуров вручил Евгению Федосову орден «За заслуги перед Отечеством» I степени

Согласно указу президента Российской Федерации от 10 мая 2024 года №325, научный руководитель ГосНИИАС, академик Российской академии наук Евгений Федосов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени за большой вклад в развитие отечественной науки, авиационной промышленности и укрепление обороноспособности страны.

Награду вручил первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров. Он также поздравил выдающегося ученого с 95-летним юбилеем.

Евгений Федосов — основатель научных школ, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Он активно участвовал в формировании и развитии принципов создания авиационной техники. Прикладные исследования Евгения Федосова в ГосНИИАС нашли отражение в большинстве авиационных комплексов, разрабатываемых в России с середины прошлого столетия до наших дней.

При его личном участии разрабатывались комплексы вооружения и управления для истребителей, ударных самолетов и бомбардировщиков МиГ, Су, Ту, Як, боевых вертолетов Ми и Ка, а также целый ряд управляемых ракет «воздух — воздух» и «воздух — поверхность».

После беседы с Евгением Федосовым Денис Мантуров осмотрел фотовыставку, посвященную научному руководителю ГосНИИАС. Также он посетил «Аллею славы» — галерею портретов ведущих ученых института, которые внесли значительный вклад в развитие авиационной отрасли.

Напомним, в казанском парке Победы в ходе закрытия суворовских и кадетских сборов «Наследники Победы» состоялось вручение Ордена Александра Невского. Эту награду получил генерал-майор полиции, начальник Казанского юридического института МВД Фоат Зиннуров.

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Разиль Самигуллин