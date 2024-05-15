Генерал-полковник Александр Лапин назначен командующим войсками Ленинградского военного округа

Президент России Владимир Путин провел встречу с командующими войсками военных округов, на которой объявил о новых назначениях в Российской армии. Информация об этом опубликована на сайте Кремля.

В частности, генерал-полковник Александр Лапин назначен командующим войсками Ленинградского военного округа. До этого он занимал должность первого заместителя начальника штаба сухопутных войск. Генерал-полковник Сергей Кузовлев возглавил войска Московского военного округа.

Александр Лапин родился 1 января 1964 года в Казани. Окончив школу, он поступил в Казанский химико-технологический институт, после чего был призван в армию. В 1988 году окончил Казанское высшее танковое училище, после чего успешно окончил Военную академию бронетанковых войск и Военную академию Генерального штаба. 22 ноября 2017 года стал командующим войсками Центрального военного округа ВС РФ. С октября 2018 по январь 2019 года командовал группировкой войск в Сирии. С 2022 года Лапин командовал группировкой российских войск «Центр».

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Рената Валеева