В Казани открылся международный экономический форум «Россия — исламский мир: KazanForum»

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Казани состоялось торжественное открытие XV Международного экономического форума «Россия — исламский мир: KazanForum». В церемонии открытия принял участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

— Сегодня мы отмечаем 15-ю годовщину форума и за эти годы мы совершили значительный путь в развитии наших отношений, заявил он.

Премьер заявил, что на сегодняшний день особое внимание уделяется взаимное уважение, доверие и стремление к совместному процветанию.

— Исламский мир всегда был и остается для России одним из важнейших экономических партнеров в мире. Все последние годы наши деловые связи растут стабильно, отметил Песошин.

В рамках открытия мероприятия состоялось гашение почтовой марки. Ранее подобное провели в чем старта "Игр Будущего".

Напомним, Международный экономический форум «Россия — исламский мир: KazanForum» будет идти почти неделю — с 14 по 19 мая. На эти дни Казань станет площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей нашей страны и государств Организации исламского сотрудничества.



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Олег Исаков