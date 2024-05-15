Для жителей жилого массива Сухая река был организован дополнительный автобусный маршрут № 92с

Фото: Динар Фатыхов

Для жителей жилого массива «Сухая река» был организован дополнительный автобусный маршрут №92с. Это произошло из-за того, что по истечении срока контракта перевозчик прекратил обслуживание маршрута №37а. Конкурс на обслуживание маршрутов 37 и 37а проводился дважды, но никто не подал заявку на участие.

Сейчас жители поселка могут воспользоваться автобусным маршрутом №93, который идет от культурно-досугового комплекса имени Ленина до поселка Берновые Ковали. Также начал курсировать сезонный маршрут №92с «КДК имени Ленина — Дальние Сады», который повторяет схему движения автобуса №37а. В будущем планируется сделать маршрут №92с постоянным. Оба маршрута обслуживаются МУП «ПАТП-2». На маршруте №93 работает один автобус по специальному расписанию, составленному с учетом пассажиропотока.

На маршруте №92с в будние дни работают три автобуса с интервалом движения 30 минут, а в выходные дни — пять автобусов с интервалом движения 20 минут. Маршрут работает с 6.00 до 19.45. Последний рейс отправляется от остановочного пункта «КДК имени Ленина» в 19.00.

Напомним, 10 мая пассажирский автобус, в котором находилось около 20 человек, упал с моста в реку Мойку, расположенную в центре Санкт-Петербурга. Координацию работы в связи с происшествием ведет лично губернатор.

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Разиль Самигуллин